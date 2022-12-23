Про рятувальну операцію дронами: фільм "Йди за мною" доступний на ютубі
Фільм кінорежисера Любомира Левицького "Йди за мною" вже доступний на ютубі українською та англійською мовами. Він заснований на реальних кадрах, знятих дронами під час рятувальній операції ЗСУ.
До того ж 22 грудня у Києві відбувся допрем’єрний преспоказ картини. У пресслужбі фільму повідомили, що ця історія зацікавила українців на стадії тизеру, який вийшов напередодні, адже це безпрецедентний випадок використання квадрокоптерів для порятунку цивільних з-під обстрілів ворога. Операцію провели військові 93-ї бригади "Холодний Яр" під Ізюмом у період запеклих боїв за місто.
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"Йди за мною" / FOLLOW ME – що відомо про документальний фільм
У фільмі використані реальні кадри, зняті дронами, а у головних ролях справжні учасники подій. Стрічка, крім культурної цінності, виступає доказом воєнних злочинів російської армії проти українського цивільного населення.
"З початку повномасштабного вторгнення є багато різних виняткових історій про роботу дронів, про які мені було б цікаво відзняти цілий серіал. Це те, що сьогодні може бути цікаво світовій аудиторії, тому що здебільшого кожний випадок унікальний і приголомшливий, такого ще ніхто не бачив. Ці історії є героїчними, вони демонструють високий рівень професіоналізму малої авіації в Україні. Це дуже класний формат, тому ми з радістю погодимося продовжити, якщо отримаємо зацікавленість того ж Netflix", – прокоментував фільм Любомир Левицький.
Фільм доступний до перегляду на ютуб українською та англійською мовами. Додаткова мета стрічки – підкреслити важливість наявності дронів у військових та закликати українців активно брати участь у зборах коштів на закупку квадрокоптерів для ЗСУ.
"Йди за мною" / FOLLOW ME: дивіться фільм онлайн
На допрем’єрному показі були присутні представники української кіноіндустрії, телебачення та шоубізнесу: Валентина Хамайко, Влад Нікітюк, Ольга Сумська, Володимир Рабчун, Валерій Созановський та інші.
Допрем’єрний показ стрічки "Йди за мною" / FOLLOW ME / Фото пресслужби