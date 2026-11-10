Від тревел-шоу до великого кіно: Євген Синельников здивував новиною про перший фільм

Український режисер і телеведучий Євген Синельников оголосив про початок зйомок свого першого повнометражного фільму "Як звучить Україна".

Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в Instagram. За словами режисера, після двох сезонів однойменного проєкту, які виходили на телебаченні та YouTube, команда вирішила перейти на новий рівень.

Ну що, тепер офіційно: я почав зйомки своєї першої повнометражної стрічки "Як звучить Україна", – повідомив Синельников.

Він також подякував глядачам, які неодноразово просили продовження проєкту. Над фільмом разом із режисером працюватимуть музикант і саундпродюсер Євген Філатов (The Maneken), Наталія Синельникова та Д. Муленко.

Що відомо про фільм "Як звучить Україна"

Майбутня стрічка стане продовженням музичного тревел-проєкту "Як звучить світ… Україна", який Синельников створив разом із дружиною Наталією та Євгеном Філатовим.

У попередніх сезонах команда подорожувала українськими містами, записувала їхні характерні звуки та перетворювала їх на музичні композиції. Так, у проєкті можна було почути Київ, Львів, Одесу, Чернігів, Дніпро, Запоріжжя та інші міста.

І поки більшість тревел-шоу змагаються за найкрасивіші краєвиди, Синельников вирішив нагадати, що Україну можна не лише побачити, а й почути.

Дату прем'єри, тривалість стрічки та подробиці її сюжету режисер поки не розкрив. Однак зйомки вже стартували, а отже, історія українських міст отримає нове кінематографічне звучання.

Саме зараз відбуваються зйомки української комедії про стосунки.