Що дивитись перед Євробаченням: 3 високорейтингові фільми, які навчать вірити в себе

Уже 12 травня 2026 року стартує щорічний пісенний конкурс – Євробачення. Серед кіноманів також є чимало прихильників цієї події, які щороку стежать за учасниками та переможцями.

Тож напередодні конкурсу варто створити відповідний настрій, щоб якнайкраще підтримати своїх фаворитів. У матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку фільмів, які подарують потрібні емоції та налаштують на найгучніший музичний конкурс у світі.

Які фільми подивитись напередодні Євробачення?

"Ідеальний голос"

Це популярна американська музична комедія, яка точно допоможе налаштуватися на потрібний лад напередодні Євробачення. Прем'єра фільму "Ідеальний голос" відбулася у 2012 році. Стрічка розповідає про молодих талановитих дівчат, які прагнуть перемогти в масштабному музичному змаганні. Вони абсолютно різні, однак усіх їх об'єднує любов до музики та співу.

Перш ніж здобути омріяну перемогу, героїням доведеться пройти чимало випробувань. Фільм знято за мотивами книги Міккі Рапкіна "Співай ідеально. Погоня за славою вокаліста акапела".

"За мрією"

Ще один фільм, в основі якого лежить історія про музику, – стрічка 2018 року "За мрією". Головну роль у ній виконала Ель Фаннінг.

Це історія про дівчину на ім'я Вайолет – сором'язливу дівчину-підлітка з безліччю внутрішніх сумнівів, але великим талантом і ще більшою мрією. Вона прагне стати відомою співачкою, адже сцена завжди її приваблювала. Коли їй випадає шанс взяти участь у національному конкурсі, Вайолет вирішує розпочати шлях до популярності. Заради своєї мрії вона має змінитися, але водночас не втратити себе.

"Народження зірки"

Високорейтинговий фільм, який також варто подивитися напередодні Євробачення, – "Народження зірки". Прем'єра стрічки відбулася у 2018 році, і вона швидко здобула прихильність глядачів.

У центрі сюжету – музикант Джексон Мейн, чия популярність поступово згасає. Він бореться з алкогольною залежністю, але його життя змінюється після знайомства з талановитою співачкою Еллі. Разом вони не лише будують творчу кар'єру, а й закохуються одне в одного.

Утім, почуття та особисті труднощі можуть поставити під загрозу їхній спільний шлях.

Який фільм про Євробачення має побачити кожен прихильник конкурсу?

Якщо ви шукаєте інші фільми про музичні конкурси, які допоможуть налаштуватися на потрібний лад напередодні Євробачення 2026, зверніть увагу на стрічку "Євробачення: Історія гурту Fire Saga" (англ. "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga").

Це американська комедійна стрічка режисера Девіда Добкіна, яка після прем'єри швидко здобула популярність серед єврофанів.

Фільм розповідає про гурт із невеликого ісландського містечка, який, попри критику та сумніви оточення, впевнено крокує до своєї мрії – виступу на великій сцені Євробачення. Наполегливість і віра в себе приводять їх до участі в конкурсі.

Однак світ шоу-бізнесу виявляється значно складнішим, ніж здається на перший погляд. Героям доводиться зіткнутися з конкуренцією, несправедливістю та численними випробуваннями, до яких вони не завжди готові.

