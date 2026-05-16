Круті фільми для тих, хто не планує двитись Євробачення

Сьогодні, 16 травня, у Відні пройде фінал ювілейного Євробачення. Та ми розуміємо, що далеко не всі фани цього пісенного конкурсу, тому потрібні альтернативні варіанти на цей вечір.

24 Канал підібрав дуже різні за жанрами фільми, які не просто мають високий рейтинг, а ще й сподобаються найвибагливішому глядачу.

"Богемна рапсодія", 2018

Рейтинг IMDb: 7,9

Біографічний музичний фільм розповідає про становлення британського рок-гурту Queen, життя фронтмена Фредді Мерк'юрі, творчі пошуки фронтмена та створення культових хітів. Сюжет охоплює період з 1970 по 1985 рік, коли гурт і його учасники переживали злети та падіння. Фінал стрічки завершується тріумфальним виступом на концерті Live Aid.

Це той випадок, коли жодні слова не зможуть передати атмосферу фільму.

"Ти, я та літо в Тоскані", 2026

Рейтинг IMDb: 6,3

Ця романтична комедія розповідає про Анну, яка раптово втрачає роботу. Вона відмовилась від своєї мрії стати шеф-кухарем й вирішує кардинально змінити життя. Дівчина вирушає у пожорож до сонячної Тоскани. Та і там на неї чекає неприємність – у готелях немає місць, тому вона оселяється у дещо занедбаній віллі. Її мандрівка перетворюється на романтичну пригоду, коли Анна зустрічає привабливого чоловіка.

"Матриця", 1999

Рейтинг IMDb: 8,7

Фільм кінця 90-х років став початком франшизи, вважається одним з найвпливовіших науково-фантастичних стрічок усіх часів. Він надихнув на створення трьох сиквелів:

"Матриця: Перезавантаження" (2003);

"Матриця: Революція" (2003);

"Матриця: Воскресіння" (2021).

Світ Матриці – це ілюзія, що існує лише у незкінченному сні приреченого людства. Холодний світ майбутнього, в якому люди – лише батарейки у комп'ютерних системах.

Які ще фільми можна подивитись сьогодні?

"Хрещений батько" – сюжет розгортається навколо родини Корлеоне, яка керує мафіозною імперією. Коли голова сім'ї втрачає контроль, уся відповідальність лягає на плечі його молодшого сина Майкла, який повернувся з війни.

А також можна звернути увагу на фільм "28 днів по тому". Події розгортаються у Великій Британії, яку охопила пандемія надзвичайно заразного вірусу, що перетворює людей на скажених і жорстоких убивць. У центрі сюжету – кілька людей, яким вдалося вижити та які намагаються врятуватися у світі, що стрімко занурюється в хаос.