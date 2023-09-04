Сподіваємось на розуміння, – автори "Юрика" звернулися до маріупольців і пообіцяли змінити фільм

Компанія "Основа фільм продакшн" звернулася до мешканців Маріуполя. Напередодні вона випустила фільм "Юрик", який здійняв багато галасу в мережі.

Відомо, що компанія намагалася створити художній фільм, що розкриває тему "дитина на війні". За їхніми словами, ця тема на сьогодні надзвичайно актуальна через її масовість, на жаль, адже йдеться про тисячі дитячих життів і доль, які зламались в один день.

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Команда фільму "Юрик" звернулася до маріупольців

Художня стрічка "Юрик" вийшла на телеканалі СТБ 24 серпня. Після прем'єри, фільм викликав гостру критику в соціальних мережах, настільки, що мешканці Маріуполя вимагали від творців стрічки вибачень, видалення її з YouTube і скасування подальших показів.

У зв'язку з цим команда фільму опублікувала заяву, у якій зазначила, що не знімала історичних хронік і документальне кіно. Втім, наголосила, що у "Юрику" є справжні історії людей, що дійсно мали місце під час облоги Маріуполя.

"Ми намагались розповісти історію українських дітей і привернути увагу світу до цієї важкої теми через художнє осмислення і художні образи. Ми чуємо і поважаємо реакцію українців, яких обурює неповне і полегшене відтворення реальності окупованого Маріуполя у фільмі. Ми вже вжили заходів, аби "Юрик" не позиціювався як заснований на реальних подіях", – написали вони.

У художньому фільмі "Юрик" зазначено, що стрічка має виключно художній характер і не претендує на точне відтворення реальної трагедії, яка сталася через воєнні злочини окупаційних військ Росії в Маріуполі.

Автори фільму також внесуть зміни у фільм – доповнять його документальними фактами. "Реальність була набагато жорсткішою, ніж її художнє осмислення. Цей документальний постскриптум буде створено в співпраці з маріупольцями, які опікуються фіксацією російських злочинів, і захисниками міста", – зазначили вони у заяві.

До того ж будь-які згадки ОБСЄ будуть вилучені з фільму. "На це нам потрібен час, сподіваємось на розуміння. По готовності обов'язково сповістимо усіх наших глядачів", підсумувала команда.

"Юрик. Дорога не торкаючись землі": переглянути фільм онлайн

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