На Влада Яму нарікав, а сам виїхав: як Горбунов їздив на елітний курорт на початку війни

Юрій Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови. Це зафіксували молдовські прикордонники.

1 березня 2022 року 52-річний Горбунов разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.

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Горбунов виїжджав з України на початку війни

Про це пишуть українські журналісти Цензор. НЕТ. У їхньому розпорядженні з'явилися документи молдовських прикордонників.

Як відомо, Горбунов приїжджав до міста С'Агаро. Це елітний курорт Коста-Брава в Іспанії. Повідомляють також, що це не остання подорож ведучого з початку війни Росії проти України.



Горбунов на початку війни їздив до Іспанії / Докази від прикордонників

Актор Юрій Горбунов має троє дітей, але відомо, що він не потрапляє під відповідну норму, яка дозволяє багатодітним батькам виїжджати за кордон. У нього є повнолітня донька від першого шлюбу, яка сама вже має дитину. Від Катерини Осадчої у ведучого двоє синів.

Сам Горбунов наразі не коментує ситуацію щодо виїзду за кордон під час воєнного стану.

Реакція мережі

"Він же хотів повернутись. Заради серіалу про Поровознюка";

"Ну він мене розчарував. Всі ті шоумени однакові, гроші лише на думці";

"Заборона виїзду за кордон приносить непогані доходи тим, хто керує дозволами";

"Та звісно, їм все можна, вони не прості люди";

"Мій пішов воювати, а йому море по коліна. Хоч – виїжджай, хоч знімай серіал".

Юрій Горбунов / Фото з інстаграму ведучого

До слова, ведучий раніше говорив про те, що не зміг би виїхати за кордон, коли в країні війна. Такими словами він коментував позицію Влада Ями, який не повертається в Україну.

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