Автори "Гри престолів" святкують ювілей серіалу: у мережі презентували особливе відео

Джерело:The Hollywood Reporter
Представники "Гри престолів" готуються відзначити 10-річчя з дня виходу першої серії проєкту HBO. З нагоди особливого свята на прихильників чекає чимало сюрпризів. Серед них – відео, яке вже з'явилось у мережі.
Автори серіалу вирішили пригадати фанатам "Гри престолів" фінальні епізоди. Відтак з 8 сезону стрічки, який викликав шквал критики, обрали найдраматичніші моменти. У відео можна побачити виконавців головних ролей, які викликали різні емоції у глядачів.
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Трейлер до "Гри престолів 8": дивіться відео
Сотні прихильників "Гри престолів" залишили саркастичні чи засмучені повідомлення під роликом:
Відновились і прохання глядачів перезняти останній сезон "Гри престолів". За словами прихильників стрічки, у Голлівуді вже є яскравий досвід такого рішення – "Ліга справедливості Зака Снайдера". Режисерська версія бойовика не розчарувала любителів супергеройських стрічок DC та стала одним із найгучніших релізів березня 2021 року.
Перші епізоди "Гри престолів" презентували у США 17 квітня 2011 року. Тоді представники проєкту і не думали, що сага отримає таку шалену популярність і фан-клуби по всьому світу.
За даними Variety, до 10 річниці з дня прем'єри автори підготували чимало сюрпризів. Зокрема: