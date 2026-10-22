Бандити, афери та два весілля: в Україні знімають нову версію "За двома зайцями"

Схоже, легендарна історія про чоловіка, який намагався всидіти на двох стільцях, отримала друге дихання. Щоправда, замість старого Києва – буремні 90-ті, замість традиційних женихань – борги перед бандитами. А от бажання вигідно одружитися нікуди не зникло. Деякі речі, як бачимо, вічні.

У Києві стартували зйомки нової української комедії "За двома зайцями. 90-ті". Про це 20 жовтня повідомило Держкіно. Стрічка переосмислить відому історію, перенісши її в атмосферу 1997 року.

Про що буде новий фільм "За двома зайцями. 90-ті"



Фільм "За двома зайцями. 90-ті" / Фото Держкіно



У центрі сюжету – дрібний аферист Слава Хвостов, який примудрився заборгувати бандитам та впливовому депутату Івану Івановичу.

Щоб урятувати власну шкуру, чоловік вигадує геніальний, на його думку, бізнес-план – одружитися з багатою спадкоємицею Ілоною Сірковою. От тільки є маленький нюанс: раніше Слава вже публічно пообіцяв одружитися з Галею.

Продюсер Сергій Лавренюк наголосив, що стрічка не буде ремейком, а розповість абсолютно нову історію. За його словами, через пригоди героїв автори хочуть показати шлях України після розпаду СРСР та її вибір між Росією і Європою.

Хто зіграє у новій комедії

Режисером став Аркадій Непиталюк, який також написав сценарій разом із Людмилою Тимошенко.

У фільмі знімуться Олексій Гнатковський, Римма Зюбіна, Олена Хохлаткіна, Кароліна Мруга, Леся Самаєва, Олександр Ярема, Роман Ясіновський, Олена Узлюк та інші українські актори.

До слова, проєкт став одним із переможців державної ініціативи "Тисячовесна", яка підтримує створення українського культурного продукту.

Дата прем'єри поки невідома. Тож залишається сподіватися, що новий Слава Хвостов буде не менш винахідливим за свого легендарного попередника, а його пригоди подарують глядачам достатньо приводів для сміху.

Крім того, нещодавно вийшов перший тизер нової української комедії з Лесею Нікітюк у головній ролі.