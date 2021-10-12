Загадкова Анджеліна Джолі на постері "Вічних" та інші актори епічної стрічки Marvel

12 жовтня 2021 , 17:03
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Джерело:

24 канал

Студія Marvel оприлюднила вражаючі персонажні постери майбутнього епічного фільму із зірковим складом. Прем'єра "Вічних" в Україні відбудеться 4 листопада 2021 року.

Історія, яка чекатиме на нас у листопаді зосереджується на команді безсмертних титанів, які створили Землю кілька тисяч років тому і поклялися не втручатися в людські справи. Але після історії у фільмі "Месники: Фінал" прийшов час все розставити на свої місця.

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Нагадаємо, що дворазова лауреатка премії "Оскар" Хлої Чжао виступила режисеркою стрічки "Вічні". До акторського складу приєднались такі зірки, як 

  • Джемма Чан – Серсі,
  • Річард Медден – Ікар,
  • Кумейл Нанджіані – Кінго,
  • Лія МакХью – Спрайт,
  • Брайан Тайрі Генрі – Фастос,
  • Лорен Рідлофф – Маккарі,
  • Баррі Кеоган – Друіг,
  • Сальма Хайек – Аяк,
  • Анджеліна Джолі – Тена.

Портал Fandango розповів, що Хлої Чжао вже розсекретила хронометраж стрічки – 2 години та 30 хвилин, що робить майбутній марвелівський фільм найдовшим у кіновсесвіті студії. Також режисерка запевнила, що, як і в кожній стрічці Marvel, шанувальникам варто чекати аж дві сцени після титрів.

Постери "Вічних"


Анджеліна Джолі в ролі Тени / Фото з інстаграму Marvel Studios


Річард Мадден в ролі Ікара / Фото з інстаграму Marvel Studios

 
Брайан Тайрі Генрі​ у ролі Фастоса / Фото з інстаграму Marvel Studios


Сальма Хаєк в ролі Аяк / Фото з інстаграму Marvel Studios


Лорен Рідлофф в ролі Маккарі / Фото з інстаграму Marvel Studios


Кумейл Нанджіані в ролі Кінго / Фото з інстаграму Marvel Studios


Лія МакХью в ролі Спрайта / Фото з інстаграму Marvel Studios

Більше постерів та інформації дивіться на офіційній сторінці Marvel Studios в інстаграмі.

Також студія оприлюднила коротке пояснення історії, що чекає на нас у кінотеатрах вже 4 листопада 2021 року.

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Автор: Богдана Ткачук