"На західному фронті без змін" зібрав найбільше номінацій на BAFTA: що відомо про фільм
Джерело:BAFTA
"На Західному фронті без змін" зібрав 14 номінацій на кінопремії EE BAFTA Film Awards 2023. Це зробило його третім найбільш номінованим неангломовним фільмом за всю історію BAFTA.
У новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" показали історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни. Відомо, що саме ця картина стала найдорожчим німецьким фільмом в історії, який Німеччина відправить на Оскар у 2023 році.
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"На західному фронті без змін" став третім найбільш номінованим неангломовним фільмом в історії BAFTA
"На західному фронті без змін" режисера Едварда Бергера отримав найбільшу кількість номінацій – 14. Таким чином, він став одним із найбільш номінованих неангломовних фільмів в історії BAFTA. Раніше це вдалося стрічці "Тигр, що крадеться, дракон, що ховається" 2000 року (15 номінацій), а ще раніше – фільму "Ганді" 1982 року з 16 номінаціями.
Конкуренцію "На західному фронті без змін" як найкращого фільму за версією премії BAFTA у 2023 році, склали:
- "Банші Інішерина";
- "Елвіс";
- "Все завжди і водночас";
- "Тар".
За сюжетом стрічки, Пауль та його товариші на власному досвіді дізнаються, як початкова ейфорія війни перетворюється на розпач і страх, коли вони борються за своє життя та одне одного в окопах. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на всесвітньо відомому однойменному бестселері Еріха Марії Ремарка.
Режисером четвертої кіноадаптації роману став Едвард Бергер. У фільмі зіграли такі актори:
- Фелікс Каммерер,
- Альбрехт Шух,
- Аарон Гільмер,
- Едін Хасанович,
- Даніель Брюль,
- Давид Стрізов та багато інших.
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Інші екранізації роману "На Західному фронті без змін"
- 1930 рік – американський фільм "На Західному фронті без змін" режисера Льюїса Майлстоуна. Стрічка отримала два Оскари у номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкращий фільм";
- 1979 рік – телевізійний фільм з однойменною назвою режисера Делберта Манна;
- 2016 рік – американська стрічка "На Західному фронті без змін" режисера Роджера Дональдсона.