"Залізні метелики" в Гаазі: як на стрічку про російський терор під час війни реагує світ

В український кінопрокат вийшов документальний фільм "Залізні метелики", присвячений подіям 2014 року – коли росіяни збили у небі над Донеччиною боїнг, що виконував рейс MH17.

Продюсер та кінооператор стрічки "Залізні метелики" Андрій Котляр розповів 24 Каналу, що працювати над фільмом він та режисер стрічки Роман Любий почали ще у 2019 році. Проте закінчували вони картину вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Документальний хіт року"

Ідея зняти фільм про рейс MH17 виникла у режисера Любого і він запропонував Котляру долучитися до її реалізації.

Ми думали, що зможемо мати доступ до матеріалів кримінального провадження з розслідування цього злочину. Проте не вдалося його отримати, адже це – міжнародний процес і суд відбувався в Нідерландах,

– пояснив продюсер.

Тоді кінематографісти почали працювати з іншою формою – додався фізичний театр, анімація, їхні власні документальні зйомки.

"Багато з міжнародних медіа визначають "Залізні метелики" як документальний хіт 2023 року", – підкреслив він.

Важливий елемент культурної дипломатії

Міжнародна прем'єра фільму відбулась на кінофестивалі "Санденс" в США. Європейська – на престижному кінофестивалі Берлінале в столиці Німеччини. На прем'єрі на Берлінале були присутні 1200 глядачів і покази фільму супроводжувались солдаутами. Також показ фільму також відбувся в Нідерландах – саме в Гаазі, на фестивалі Movies That Matter про права людини. А в Україні прем'єра "Залізних метеликів" відбулась на фестивалі Docudays UA.

Продюсер розповів, що на фестивалі "Санденс" один з глядачів зізнався, що не прочитав анотацію, і був впевнений, що йде на фільм, присвячений відомому в 1960-ті рок-бенду Iron Butterfly. Але після перегляду запевнив, що ніколи не відчував себе так близько до російсько-української війни. Попри те, що про Україну багато говорять інформаційному просторі в США.

"Саме тому фільм "Залізні метелики" є важливим елементом культурної дипломатії України. І нам було важливо показати фільм в Гаазі – навпроти будівлі Міжнародного кримінального суду. Ми сподіваємося, що всі причетні до цієї катастрофи будуть покарні. І що справа MH17 і юридичний процес стануть для світу ще одним доказом того, що росіян можна та потрібно судити за міжнародним законодавством", – наголосив Андрій Котляр.

Кадри з фільму "Залізні метелики" / Фото пресслужби

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