"Залізні метелики" в Гаазі: як на стрічку про російський терор під час війни реагує світ
В український кінопрокат вийшов документальний фільм "Залізні метелики", присвячений подіям 2014 року – коли росіяни збили у небі над Донеччиною боїнг, що виконував рейс MH17.
Продюсер та кінооператор стрічки "Залізні метелики" Андрій Котляр розповів 24 Каналу, що працювати над фільмом він та режисер стрічки Роман Любий почали ще у 2019 році. Проте закінчували вони картину вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
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"Документальний хіт року"
Ідея зняти фільм про рейс MH17 виникла у режисера Любого і він запропонував Котляру долучитися до її реалізації.
Ми думали, що зможемо мати доступ до матеріалів кримінального провадження з розслідування цього злочину. Проте не вдалося його отримати, адже це – міжнародний процес і суд відбувався в Нідерландах,
– пояснив продюсер.
Тоді кінематографісти почали працювати з іншою формою – додався фізичний театр, анімація, їхні власні документальні зйомки.
"Багато з міжнародних медіа визначають "Залізні метелики" як документальний хіт 2023 року", – підкреслив він.
Важливий елемент культурної дипломатії
Продюсер розповів, що на фестивалі "Санденс" один з глядачів зізнався, що не прочитав анотацію, і був впевнений, що йде на фільм, присвячений відомому в 1960-ті рок-бенду Iron Butterfly. Але після перегляду запевнив, що ніколи не відчував себе так близько до російсько-української війни. Попри те, що про Україну багато говорять інформаційному просторі в США.
"Саме тому фільм "Залізні метелики" є важливим елементом культурної дипломатії України. І нам було важливо показати фільм в Гаазі – навпроти будівлі Міжнародного кримінального суду. Ми сподіваємося, що всі причетні до цієї катастрофи будуть покарні. І що справа MH17 і юридичний процес стануть для світу ще одним доказом того, що росіян можна та потрібно судити за міжнародним законодавством", – наголосив Андрій Котляр.
Кадри з фільму "Залізні метелики" / Фото пресслужби
Трагедія з боїнгом MH17: що відомо
- 17 липня пасажирський літак боїнг 7777, який летів з Амстердама (Нідерланди) до Куала-Лумпура (Малайзія), було збито поблизу Торезу на Донеччини. Жоден з 283 пасажирів та 15 членів екіпажа не вижив.
- Розслідування тривало 8 розслідування, і лише 17 листопада 2021 року суд в Гаазі ухвалив, що боїнг було збито з ЗРК "Бук" з окупованої російськими військовими території.
- Російських громадян Ігоря Гіркіна та Сергія Дубінського, а також громадянина України та колаборанта Леоніда Харченка суд визнав винними та засудив до довічного ув'язнення. Крім того, вони мають виплатити компенсації родинам загиблих.
- Терорист Гіркін, хоч і за іншим звинувачення, вже перебуває за ґратами. Нагадаємо, що його затримали в Москві 21 липня за статтею "за екстремізм" та заарештували на 2 місяці.