Зеленський нагородив американського режисера Шона Пенна орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

Благодійна організація CORE, яку очолює Шон Пенн, надіслала Львівській області гуманітарної допомоги на 30 тисяч доларів. Володимир Зеленський відзначив заслуги американського актора та режисера і нагородив його орденом "За заслуги" III ступеня.

Максим Козицький у телеграмі згадав, як наприкінці березня у Львівській ОВА мали зустріч з Шоном Пенном і домовились про допомогу вимушеним переселенцям від благодійної організації CORE, яку він очолює. Він привітав Пенна зі заслуженою відзнакою і подякував за всю допомогу.

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Зеленський нагородив американського режисера Шона Пенна орденом "За заслуги" III ступеня

Максим Козицький пригадав, як з березня у Львівську область надійшло гуманітарної допомоги на 30 тисяч доларів.

Це продукти, медикаменти, побутова техніка. Допомагають прихисткам, де живуть вимушені переселенці, інтернатам, нашим волонтерам на Головному залізничному вокзалі та на "Арені Львів". В організації акцентують: мають намір і надалі підтримувати жителів України у різних областях,

– написав він.

"Щиро вітаю Шона Пенна зі заслуженою відзнакою, дякую за всю допомогу. Чекаємо на прем‘єру документального фільму про російсько-українську війну, який режисер зараз знімає", – доповнив він.



Максим Козицький та Шон Пенн / Фото з телеграму

Шон Пенн та Україна

Сам Пенн був в Україні, коли росія вдерлася в нашу державу і розпочала повномасштабну війну. Тоді він вже працював над документальним фільмом, а раніше, у листопаді 2021 року, мав нагоду поспілкуватися з українськими військовослужбовцями, які сьогодні боронять українські землі.

Згодом актор підписав угоду з мером Кракова, за якою благодійна організація CORE підтримає Краків, де перебувають тисячі біженців з України. Окрім того, Львівщина вже отримувала обіцяні партії гуманітарної допомоги від організації Пенна.

27 червня Шон Пенн знову приїхав в Україну. Відомий актор відвідав міста Бучу та Ірпінь на Київщині, які дуже постраждали від окупації росіян. Крім того, він знімає кіно, яке допоможе світові дізнатись про звірства росіян в Україні.

28 червня Шон Пенн зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, який подякував йому за режисерську роботу.

Крім цього, 1 липня Шон Пенн відвідав Одещину та зустрівся з Колею Сєргою. Також він купив українську картину благодійного проєкту Vony Razom – "333". Гроші з її продажу пішли на українську армію.