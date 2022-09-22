Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд, яка має українське коріння

Володимир Зеленський під час онлайн-дзвінка з Барброю Стрейзанд обговорив деталі співпраці у напрямі "Медична допомога". Знаменита американська композиторка та акторка стала амбасадоркою фандрейзингової платформи UNITED24.

Відомо, що Барбра Стрейзанд має українське коріння та після повномасштабного вторгнення висловлює солідарність з українським народом. Під час розмови Зеленський подякував знаменитості за підтримку України.

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Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд

Світ може трохи втомлюватись щодня думати про Україну, але спільноти у США та європейських країнах продовжують підтримувати та допомагати нам. Для нас дуже важливо, аби такі талановиті й відомі у світі люди підтримували платформу UNITED24,

– написав Зеленський.

Зеленський поговорив з Барброю Стрейзанд / Фото з телеграму Зеленського

Барбра Стрейзанд – американська композиторка, авторка текстів, вокалістка, продюсерка та режисерка фільмів та акторка. Вона вважається однією з найпопулярніших голлівудських зірок і співачок єврейського походження. 80-річна оскароносна знаменитість за своє життя двічі стала володаркою Оскара, премій Еммі, Ґреммі та Золотого глобуса.

Родинні зв’язки Барбри були мало досліджені, доки її біографи докопались в архівних записах аж до міста Бережани Тернопільської області. Саме тут довгі роки проживала родина Стрейзандів. У 19 років Ісаак Стрейзанд, дід майбутньої співачки, наважився шукати щастя за океаном і вирушив до Нью-Йорка. На митному контролі поруч зі Статуєю свободи зазначили: "Національність – галицька. Останнє місце проживання – Бережани. Грошей немає". Пізніше Ісаак одружився з Анною Кестон, яка теж, кажуть, емігрувала з Галичини.

Сьогодні Барбра Стрейзанд виступає амбасадоркою глобальної ініціативи президента України з підтримки України, запущеної під час війни росії проти України United24 у напрямі "Медична допомога".

Нагадаємо, раніше Зеленський спілкувався з акторами Беном Стіллером, Шоном Пенном, Лієвом Шрайбером, Анджеліною Джолі, Джессікою Честейн, які приїжджали в Україну.