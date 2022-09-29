Люк Скайвокер з нами: Зеленський обговорив з Марком Геміллом допомогу українській армії

Володимир Зеленський продовжує спілкуватися зі світовими зірками, які підтримують Україну. Сьогодні він поговорив із зіркою "Зоряних воєн" Марком Геміллом, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів".

Як повідомив президент України, актор став амбасадором UNITED24. Серед інших знаменитостей, які беруть участь в ініціативі з підтримки українців, – Барбра Стрейзанд та Бенедикт Камбербетч.

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Зеленським поспілкувався з Марком Геміллом

Він перший амбасадор, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників, на "Армію дронів". Це складна, але дуже важлива місія. Марку, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтеся,

– написав Зеленський.

Президент подякував за підтримку українського народу у нашій боротьбі за свою свободу.



Зеленським поспілкувався з Марком Геміллом / Фото з телеграму Зеленського

Раніше, 4 травня, в день "Зоряних воєн" Володимир Зеленський знайшов час теж віддати честь відомій франшизі. Днем раніше на телеграм-каналі Верховної Ради України з'явились фото, де президент України сидить за столом одягнений у футболку кольору хакі. На його руці можна побачити особливу символіку – стилізований під український винищувач та вписаний у тризуб "X-wing". Це був бойовий літальний апарат, на якому Люк Скайвокер знищив "Зірку Смерті".



Зеленським відзначив День"Зоряних воєн" / Фото з телеграму 24 каналу

Світові зірки продовжують висловлювати підтримку Україні, що не може нас, українців, не тішити. Це додає морального духу і згуртовує нас ще більше.

Марк Гемілл, який зіграв джедая Люка Скайвокера у всесвіті "Зоряних воєн" вперше у березні підтримав Україну. У своєму твітері він опублікував урочисту пісню "Молитву за Україну" від українського хору в Нью-Йорку. Актор назвав це виконання духовного гімну України "зворушливим і чарівним".