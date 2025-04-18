Зеленський затвердив нові санкції РНБО проти Росії: хто з акторів увійшов до списку
- Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про запровадження санкцій проти 59 фізичних і 60 юридичних осіб з Росії.
- Санкції спрямовані на російських акторів, спортсменів та інших діячів, які підтримують агресію проти України, включаючи Ірину Апексімову, Віталія Гогунського, Микиту Джигурду, Єгора Кончаловського.
18 квітня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про запровадження нових санкцій проти російських діячів культури та спорту. До санкційного списку увійшли 59 фізичних і 60 юридичних осіб.
Серед них – відомі російські актори, спортсмени, музиканти, продюсери, які відкрито підтримують російську агресію проти України, беруть участь у пропагандистських проєктах Кремля або публічно схвалюють дії російської армії. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Указ Президента Зеленського.
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Зеленський запровадив санкції проти російських акторів: що відомо
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки російських акторів, які відкрито підтримують агресивну політику Кремля та сприяють розповсюдженню пропаганди.
Це рішення стало черговим кроком у протидії культурному впливу держави-агресора та спрямоване на зміцнення інформаційної безпеки України. До санкційного списку потрапили представники російської кіно- та театральної індустрії, які публічно підтримували війну проти України або брали участь у проєктах, що підтримують агресію.
Серед осіб, що потрапили під санкції:
- Ірина Апексімова – акторка та режисерка;
- Віталій Гогунський – актор, відомий за роллю "Кузі" у серіалі "Універ";
- Микита Джигурда – актор;
- Єгор Кончаловський – кінорежисер і сценарист;
- Юрій Куклачов – артист;
- Оскар Кучера – актор та телеведучий;
- Євген Миронов – театральний актор;
- Олександр Панкратов-Чорний – актор і кінорежисер.
До речі, відома акторка Катерина Кузнецова зізналась, чи справді її коханий-росіянин отримує паспорт України.