"Земля кочівників" – найкращий фільм року за версією світових критиків FIPRESCI

Міжнародна федерація FIPRESCI опитала майже 600 кінокритиків і заявила про найкращий проєкт 2021 року. Ним став тріумфатор премії Оскар 2021 – фільм "Земля кочівників" Хлої Чжао.

Картина отримає Гран-прі FIPRESCI 2021 як "Найкращий фільм року".

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Фіналістами конкурсу і суперниками "Землі кочівників" були:

оскароносний "Ще по одній";

боснійська драма "Куди ти йдеш, Аїдо?";

румунський лауреат "Золотого ведмедя" Берлінале "Невдалий трах, або Шалене порно";

грузинська фантасмагорія "Що ми бачимо, коли дивимось у небо?".

Хлоя Чжао цю нагороду отримує вже втретє. Інші фільми режисерки, які також стали найкращими за версією міжнародних кінокритиків:

"Пісні, яких мене навчив мій брат" (2015 рік);

"Вершник" (2017 рік).

Гран-прі FIPRESCI "Земля кочівників" отримає під час урочистого відкриття 69-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні 17 вересня 2021 року. У 2020 році нагороду не вручали через скасування фестивалів і релізів у зв’язку з пандемією COVID-19

За весь існування премії, з 1999 року, гран-прі FIPRESCI отримували найкращі режисери кіноіндустрії:

Педро Альмодовар;

Міхаель Ганеке;

Крістіан Мунджіу;

Жан-Люк Годар;

Річард Лінклейтер;

Роман Полянський;

Джордж Міллер та інші.

Сюжет фільму "Земля кочівників"

У центрі події стрічки Хлої Чжао – історія 60-річної жінки Ферн, яку неперевершено зіграла оскароносна актриса Френсіс Мак-Дорманд. За сюжетом, єдина фабрика в невеликому американському місті закривається, а тому десятки людей залишаються без роботи і даху над головою. Вдова Ферн оселяється у трейлері та стає однією з кочівників, які мандрують зі штату в штат, щоб знайти сезонні підробітки.

"Земля кочівників" за своєю суттю – це паломництво через горе і зцілення. Ми присвячуємо стрічку всім, хто пройшов через цю важку і красиву мандрівку у певний момент свого життя,

– зазначила режисерка Хлої Чжао.

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Нагороди фільму "Земля кочівників"

Фільм про свободу, про бажання побачити світ справжнім, про те, що не лише матеріальні блага потрібні людині. Українські та світові критики просто в захваті від цієї стрічки.

Стрічка Хлої Чжао виборола перемогу на таких престижних преміях, як Золотий глобус та BAFTA, а також Венеційського кінофестивалю, Critics' Choice Awards, премії Гільдії кінопродюсерів США. Водночас сама Хлої стала лауреаткою Оскара в категорії "Найкращий режисер".