"Земля кочівників" – найкращий фільм року за версією світових критиків FIPRESCI

23 серпня 2021 , 11:52
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Джерело:

FIPRESCI

Міжнародна федерація FIPRESCI опитала майже 600 кінокритиків і заявила про найкращий проєкт 2021 року. Ним став тріумфатор премії Оскар 2021 – фільм "Земля кочівників" Хлої Чжао.

Картина отримає Гран-прі FIPRESCI 2021 як "Найкращий фільм року". 

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Фіналістами конкурсу і суперниками "Землі кочівників" були:

Хлоя Чжао цю нагороду отримує вже втретє. Інші фільми режисерки, які також стали найкращими за версією міжнародних кінокритиків: 

  • "Пісні, яких мене навчив мій брат" (2015 рік);
  • "Вершник" (2017 рік).
Гран-прі FIPRESCI "Земля кочівників" отримає під час урочистого відкриття 69-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні 17 вересня 2021 року. У 2020 році нагороду не вручали через скасування фестивалів і релізів у зв’язку з пандемією COVID-19.

За весь існування премії, з 1999 року, гран-прі FIPRESCI отримували найкращі режисери кіноіндустрії:

  • Педро Альмодовар;
  • Міхаель Ганеке;
  • Крістіан Мунджіу;
  • Жан-Люк Годар;
  • Річард Лінклейтер;
  • Роман Полянський;
  • Джордж Міллер та інші.

Сюжет фільму "Земля кочівників"

У центрі події стрічки Хлої Чжао – історія 60-річної жінки Ферн, яку неперевершено зіграла оскароносна актриса Френсіс Мак-Дорманд. За сюжетом, єдина фабрика в невеликому американському місті закривається, а тому десятки людей залишаються без роботи і даху над головою. Вдова Ферн оселяється у трейлері та стає однією з кочівників, які мандрують зі штату в штат, щоб знайти сезонні підробітки.

"Земля кочівників" за своєю суттю – це паломництво через горе і зцілення. Ми присвячуємо стрічку всім, хто пройшов через цю важку і красиву мандрівку у певний момент свого життя,
– зазначила режисерка Хлої Чжао.

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Нагороди фільму "Земля кочівників"

Фільм про свободу, про бажання побачити світ справжнім, про те, що не лише матеріальні блага потрібні людині. Українські та світові критики просто в захваті від цієї стрічки. 

Стрічка Хлої Чжао виборола перемогу на таких престижних преміях, як Золотий глобус та BAFTA, а також Венеційського кінофестивалю, Critics' Choice Awards, премії Гільдії кінопродюсерів США. Водночас сама Хлої стала лауреаткою Оскара в категорії "Найкращий режисер".

Автор: Наталія Гулій