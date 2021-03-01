Чому перемогу фільму "Земля кочівників" назвали історичним моментом Золотого глобуса

У Голлівуді назвали найкращі фільми та серіали 2020 року. За версією премії Золотий глобус першість серед драм посідає стрічка "Земля кочівників". І це історичний момент, адже вперше фільм жінки-режисерки став лауреатом у цій номінації.

Результати Золотого глобуса 2021

В ніч на 1 березня у Лос-Анджелесі оголосили переможців Золотого глобуса 2021. На думку критиків, найкращим фільмом року є драма "Земля кочівників" від режисерки Хлої Чжао. Стрічка зуміла обійти такі гучні прем'єри, як "Батько", "Манк", "Перспективна дівчина" і "Суд над чиказькою сімкою".

Дивіться, як пройшла церемонія Елегантність у стилі Голлівуду: найкращі образи премії Золотий глобус 2021

Цікаво, що це не єдина перемога "Землі кочівників" на Золотому глобусі 2021. Авторку стрічки Хлої Чжао назвали "Найкращою режисеркою року".

Одразу 2 головні номінації зробили "Землю кочівників" беззаперечним тріумфатором вечора. Окрім цього, за даними People, це історичний момент, адже Хлої Чжао стала першою жінкою-режисеркою, яка виборола перемогу в цих номінаціях. Чим же стрічка зуміла підкорити експертів Золотого глобуса та які премії вона вже має – про це і більше читайте у матеріалі.

"Земля кочівників": короткий огляд фільму

В основу сюжету "Земля кочівників" взяли однойменний роман Джессіки Брудер. Драматичну і правдиву історію американців вирішили зобразити у жанрі роуд-муві, тому глядачі і справді побачать кочівників, які скитаються штатами в пошуках кращого життя.

У центрі подій постане жінка Ферн. Вона – вдова, яка після смерті чоловіка не бачить змісту залишатись у невеличкому місті Емпайр. Через кризу там закрився гіпсовий завод, що залишило без прибутку всіх жителів містечка. Тому вони міняють свої домівки на будиночки на колесах та вирушають на заробітки. Сезонні роботи даються складно, адже за короткий час головні герої повинні не тільки призвичаїтись до нових умов, але й вивчити місцевість. Але таких як вони багато, тому спільні проблеми роблять із заробітчан справжньою сім'єю. Цікаво, що з часом багато американців мають змогу повернутись до звичного життя, однак не хочуть цього робити.

"Земля кочівників": дивіться трейлер

Автори стрічки показують не тільки кочівне життя людей, які опинились у таких обставинах, але й пошуки власного "я", життєвої філософії та зцілення душевних ран. Відтак історія про долю бродячих літніх американців зможе надихнути і розчулити, в чому переконана режисерка Хлої Чжао.

"Земля кочівників" за своєю суттю – це паломництво через горе і зцілення. Ми присвячуємо стрічку всім, хто пройшов через цю важку і красиву мандрівку у певний момент свого життя, – зазначила режисерка.

Здавалось би, ця історія не може зачепити глядачів. Однак тут люди з такою думкою помиляються, адже Ферн – яскравий приклад людини, яка знайшла свободу. Вона не дивиться на світ з якимись рамками, а тому бачить його ширшим, аніж інші.

Привертає увагу і головна актриса стрічки. Одиноку вдову Ферн зіграла оскароносна Френсіс Мак-Дорманд. Їй вдалось показати душевний біль своєї героїні.

"Френ дійсно живе своїм мистецтвом. Вона, напевно, зараз в пустелі. Ми не знаємо, де вона. Просто в ній стільки цікавості й стільки енергії до життя. Для мене було великою честю побачити світ її очима і разом з нею розкрити цей персонаж. Я думаю, що бути однією з найкращих актрис нашого часу – це не тільки її ремесло, але і її особистість", – додала Хлої Чжао.



Головна героїня фільму "Земля кочівників" / Фото The Guardian

​Цікаво Ми ще печерні люди в кінематографі, – Любомир Левицький про боротьбу України за Оскар

Нагороди стрічки "Земля кочівників"

Драма "Земля кочівників" стала справжньою сенсацією на кіноринку. Тому й не дивно, що цей фільм зумів вибороти перемогу на кінофестивалях Венеції і Торонто, а також премії Національного товариства кінокритиків США, Британського незалежного кіно і відзнаку "Готем".

На черзі – премія Оскар. Поки Американська кіноакадемія не назвала номінантів церемонії у 2021 році, однак не виникає сумнівів, що стрічка "Земля кочівників" таки опиниться у списках.