"Це справжня зрада": режисерка Жанна Богусевич переїхала з Харкова в Росію, де створює театр

Режисерка харківського театру "Время-Ч" Жанна Богусевич та двоє акторів – Дар'я Терновська й Сергій Лістунов виїхали до Санкт-Петербурга. Ба більше, вже створює там новий театр.

Жанна Богусевич публічно заявила про створення театральної студії на території країни-агресора. На це різко відреагували українські актори.

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"Зрада свого міста, країни та глядача"

Ви грали в Харкові, який бомблять, а потім просто поїхали в Росію мистецтво робити, поки всі, з ким ви жили, вчилися, дружили, потерпають від бомбардувань, воюють,

– написала актриса Владлена Святаш.

Невдовзі Facebook обмежив цей допис через нібито "мову ворожнечі".

Був у Харкові театр "Время-Ч", а тепер з'явився театр пітер… Це справжня зрада. Зрада свого міста, своєї країни і свого глядача,

– підкреслила Юлія Подпрятова.

Про припинення існування цього театру у Харкові повідомили на сторінці закладу 21 березня. Після цього відіграли останні три вистави. До речі, заявляли, що були "першим недержавним театром, який почав працювати під час війни".

Робили все можливе, щоб повернути у ваші серця надію, радість та відчуття мирного життя. Але життя, на жаль, вносить свої корективи, нічого не триває вічно. У тому форматі, в якому його знали всі наші дорогі глядачі, театр припиняє свою роботу. Що буде далі, буде видно,

– цинічно написали представники театру.

Що треба знати про Жанну Богусевич

Режисерка 29 березня отримала грамоту від Харківської ОВА "за вагомий внесок у розвиток культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність".

Втім, вже 12 червня у забороненій соцмережі абсурдно вітала з "днем Росії". Зараз вона викладає пости про творчість і зустрічі з російськими діячами.

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Богусевич створює театр у Росії / Скриншот

Очільник Харківської ОВА вже відреагував. Наголосив, вважає за обов'язок анулювати почесну грамоту.

Ганебно виступати на сценах ворожої РФ, поки харків'яни кожний метр української землі звільняють від окупантів ціною життів. Культурні діячі Харківщини – справжні патріоти, що доводили неодноразово. Попри обстріли, бомбардування росіян і їхнє намагання знищити нашу культуру Харківська область завжди буде українською,

– підкреслив Олег Синєгубов.

Також додав, що доручив профільному департаменту провести ретельну перевірку відповідальних осіб за подання клопотання про нагородження.