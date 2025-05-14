Понад 20 жінок звинуватили Жерара Депардьє в домаганнях до них. Однак до суду дійшло лише два інциденти. Про вирок у справі повідомляє Кіно 24 з посиланням на Assosiated Press.

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Жерара Депардьє визнали винним: який вирок винесли актору

76-річного Жерара Депардьє, який не з'явився до суду під час оголошення вироку, визнали винним у сексуальному насильстві щодо 54-річної декораторки та 34-річної асистентки режисера.

Інциденти сталися під час зйомок фільму "Зелені віконниці" у Парижі у вересні 2021 року.

Ці жахливі випадки сексуальних домагань сталися в період, коли Депардьє вже звинувачували у зґвалтуванні молодої акторки у 2018 році. Тоді прокуратура наполягала на порушенні справи, однак у червні 2020 року розслідування було припинено через брак доказів.

Суд призначив актору 18 місяців умовного покарання.

Хоча сам Жерар Депардьє не визнає своєї провини, однак таки погодився, що поводився по-хамськи на знімальному майданчику.