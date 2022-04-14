Життя в Росії "накрилося мідним тазом", – пожалілася російська акторка Юлія Меньшова

Російська акторка та телеведуча Юлія Меньшова, яка безсовісно не соромиться бути росіянкою, однаково вважає, що життя росіян "накрилося мідним тазом". Більше читайте на Кіно 24.

Росіянка Юлія Меньшова заявила у телеграм-каналі, що завжди намагалася триматися якомога далі від будь-якої гострої актуальності, вочевидь вона мала на увазі війну Росії з Україною, передає 24 канал.

Читайте також Я взагалі не соромлюся, що я росіянка, – Тетяна Лазарєва, яка засудила війну в Україні

Юлія Меньшова пожалілася на життя в Росії

Втім, мовчання акторка порушила і наголосила, що зараз почувається безпорадною, адже все, на що можна було спиратися раніше, сьогодні накрилося мідним тазом.

Раніше, в інтерв’ю з Артемієм Лебедєвим, вона зазначила, що не соромиться бути росіянкою і не підтримує "культуру скасування". Але ось вже понад місяць вона гортає телеграм-канали і їй далі нічого не зрозуміло. Попри це, нам вже відомо, яку позицію зайняла Меньшова.

Все, на що можна було спиратися раніше, накрилося мідним тазом. Зрозуміло, що світ тріщить по швах. Щодо планів, то на їхньому місці – одна велика сліпа пляма. Планів, напевно, більше немає. Є лише надія,

– сказала Юлія Меньшова в інстаграмі.

Крім цього, вона засуджує тих, хто виїхав з Росії, і скоріше за все тих, хто не підтримав війну Путіна проти України.

У інтелігенції є непереборне почуття провини. Сьогодні воно актуалізувалося і виражено в пекельному формулюванні "соромно бути росіянином". Мені не соромно бути росіянкою!,

– сказала вона.

Водночас ведуча Тетяна Лазарєва, яка також не соромиться бути росіянкою, але засуджує війну, зазначила, що з розумінням ставиться до росіян, які бояться оприлюднити свою позицію. "Кожен артист вирішує сам за себе, – це їхнє рішення. Це відповідальність приймати якусь сторону. Публічним людям зробити це важко. У Росії сильні репресії, і сміливість протистояти російській пропаганді є не у багатьох".

До теми Боюся повертатися, щоб не потрапити до в’язниці, – акторка Чулпан Хаматова, яка поїхала з Росії

Що говорять про російську культуру відомі режисери?

Режисер Олександр Роднянський зауважив, що після звірств росіян у Бучі, Ірпені та Гостомелі про російську культуру можна забути.

За словами Тараса Томенка, російська культура не пройшла випробування на гідність: "Ця війна є випробовуванням на людськість. Відповідальність за те, що відбувається зараз в Україні несуть насамперед росіяни, Путін і вся російська культура. Тому що вона не пройшла своє випробовування на гідність. А через те, що вона дозволила породити в наш час нацизм, – вона має бути за це заблокована на довгий час, допоки не прийде те осмислення, яке пройшли німці. Вони мали очиститися, пройти через комплекс провини". Однак, за словами режисера, в росіян навіть і не пахне тим комплексом.