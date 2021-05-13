Зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон отримає ексклюзивну нагороду "Визнання поколінь"

MTV заявив, що Скарлетт Йоганссон буде нагороджена премією Generation під час вручення MTV Movie & TV Awards у 2021 році. Премія відзначає акторів за вагомий внесок як у кіно, так і на телебачення.

Скарлетт Йоганссон – шестиразова номінантка MTV Movie & TV Awards, яка взяла додому свою першу премію від MTV у 2013 році за найкращий бій у фільмі "Месники" за кіновсесвітом Marvel. Також нагадаємо, що акторку номінували на премію MTV Movie & TV Awards:

за найкращий жіночий прорив за "Труднощі перекладу",

за найкращий поцілунок за "Дон Джон", "Капітан Америка: Зимовий солдат",

за найкращу жіночу роль "Люсі"

за найкращий бій "Месники: Війна нескінченності".

До теми Саша Барон Коен отримає ексклюзивну нагороду від MTV

Йоганссон стала переможницею премії BAFTA у 2004 році та є чотириразовою номінанткою на премію Золотий глобус.

Нагороджені зірки премією "Визнання поколінь" від MTV Movie & TV Awards

Двейн Джонсон,

Кріс Пратт,

Вілл Сміт,

Різ Візерспун,

Роберт Дауні-молодший,

Сандра Баллок,

Джеймі Фокс,

Джонні Депп,

Бен Стіллер,

Адам Сендлер,

Том Круз,

Джим Керрі,

вся франшиза "Форсаж".

На церемонії нагородження 2021 року найбільшу кількість номінацій отримала колективна робота студій Marvel та Disney Plus над фільмом "ВіндаВіжен". Загалом фільм отримав п’ять номінацій, включаючи найкраще шоу, найкращу роль у шоу (), найкращого героя (), найкращого негідника () та кращий бій ().

Цікаво Скандал на Золотому Глобусі: чому Том Круз повернув усі свої нагороди

Вручення премії MTV Movie & TV Awards транслюватиметься в прямому ефірі з Лос-Анджелеса в неділю, 16 травня, о 5:00 ранку за київським часом.