Зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон отримає ексклюзивну нагороду "Визнання поколінь"

MTV заявив, що Скарлетт Йоганссон буде нагороджена премією Generation під час вручення MTV Movie & TV Awards у 2021 році. Премія відзначає акторів за вагомий внесок як у кіно, так і на телебачення.
Скарлетт Йоганссон – шестиразова номінантка MTV Movie & TV Awards, яка взяла додому свою першу премію від MTV у 2013 році за найкращий бій у фільмі "Месники" за кіновсесвітом Marvel. Також нагадаємо, що акторку номінували на премію MTV Movie & TV Awards:
- за найкращий жіночий прорив за "Труднощі перекладу",
- за найкращий поцілунок за "Дон Джон", "Капітан Америка: Зимовий солдат",
- за найкращу жіночу роль "Люсі"
- за найкращий бій "Месники: Війна нескінченності".
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Йоганссон стала переможницею премії BAFTA у 2004 році та є чотириразовою номінанткою на премію Золотий глобус.
Нагороджені зірки премією "Визнання поколінь" від MTV Movie & TV Awards
- Двейн Джонсон,
- Кріс Пратт,
- Вілл Сміт,
- Різ Візерспун,
- Роберт Дауні-молодший,
- Сандра Баллок,
- Джеймі Фокс,
- Джонні Депп,
- Бен Стіллер,
- Адам Сендлер,
- Том Круз,
- Джим Керрі,
- вся франшиза "Форсаж".
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Вручення премії MTV Movie & TV Awards транслюватиметься в прямому ефірі з Лос-Анджелеса в неділю, 16 травня, о 5:00 ранку за київським часом.