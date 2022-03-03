Зірка "Дракули" Люк Еванс різко висловився про Росію та закликав рятувати українських дітей

На своїй інстаграм-сторінці британський актор Люк Еванс закликав зупинити війну Росії проти України. Він також опублікував різку заяву щодо російського правління.

Як повідомляє 24 канал, артист опублікував три пости на своїй офційній сторінці в інстаграмі, присвяені війні Росії проти України.

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Перший допис Еванса був опублікований 6 днів тому, 25 лютого, – на другий день вторгнення окупантів на територію України. Допис супроводжувався особистою позицієї актора, в якій він засудив державне керівництво Росії, назвавши "архаїчною ідеологією".

Ось, що робить війна, обличчя цієї жінки показує біль, страждання та злидні, які вона завдає невинним, хто опинилися в центрі подій. Все в ім'я чого? Архаїчна ідеологія та повне ігнорування того, дехто ми насправді є, як людська раса, у 2022 році!,

– написав Люк Еванс.

У другому дописі актор поширив інформацію із закликом врятувати українських дітей, які знаходяться під загрозою ворожих військ ось уже 8-ий рік.

У третьому – він показав відео з Лондона, де видно, як будівлі Великобританії підсвічені у жовто-блакитний колір на знак підтримки України.

, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут

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