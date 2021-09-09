Зірка "Ферзевого ґамбіту" з'явилась у новому трейлері містичного фільму "Минулої ночі у Сохо"

Американська акторка Аня Тейлор-Джой взяла участь у новому трилері "Минулої ночі у Сохо" (Last Night in Soho), який занурить глядача в епоху 60-х у Лондоні. Наразі глядачі можуть переглянути новий трейлер стрічки Едгар Райта. Прем'єра фільму в Україні відбудеться 22 жовтня 2021 року.

Відеоролик з'явився на ютуб-каналі кінокомпанії Focus Features. Його вже встигли переглянути близько півмільйона разів за одну добу.

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"Минулої ночі у Сохо" 2021: дивитись трейлер фільму онлайн

Хто зіграє у фільмі

Драматична стрічка-хоррор "Минулої ночі у Сохо" увійшла у список прем'єр Міжнародного кінофестивалю в Торонто, який стартує сьогодні, 9 вересня, у Канаді.

Окрім головної акторки нашумілого серіалу "Ферзевий ґамбіт", у фільмі з'являться також:

Томасін МакКензі;

Метт Сміт;

Діана Рігг;

Рита Ташінґем;

Теренс Стемп;

Джессі Мей Лі;

Маргарет Нолан.

Сюжет фільму "Минулої ночі у Сохо"

В інтригуючій стрічці покажуть історію молодої дівчини, яка потрапляє в столицю Великої Британії. Вона зачарована містом і переконана, що саме тут їй місце. Там вона зустрічає свого кумира – співачку (Аню Тейлор-Джой), образом і талантом якої вона захоплена. Але згодом дівчина розуміє, що Лондон – не такий казковий, як видався, а люди навколо – не ті, за кого себе видають.