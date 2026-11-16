Зірка "Гаррі Поттера" впала на очах у фотографів: що сталося з Еммою Вотсон
36-річна британська акторка Емма Вотсон впала просто перед входом на зіркову вечірку GQ Men of the Year у Лос-Анджелесі.
Незручний момент потрапив в об'єктиви папараці, повідомляє Page Six. Інцидент трапився ввечері 12 листопада біля знаменитого готелю Chateau Marmont, де проходила 31-ша щорічна вечірка GQ Men of the Year.
Акторка прямувала до входу, коли перечепилася на крутому асфальтованому підйомі. Причиною незручної ситуації, схоже, стали її чорно-білі смугасті туфлі на високих підборах.
Вотсон не втримала рівновагу та впала просто перед фотографами. На щастя, акторка швидко підвелася, розсміялася й продовжила шлях на вечірку. Судячи з її реакції, серйозних наслідків падіння не було.
Для виходу у світ зірка "Гаррі Поттера" обрала чорну мінісукню, вінтажне пальто Valentino з яскравим декором, золотий ланцюжок та сережки-кільця. Образ доповнювала невелика чорна сумка через плече.
На захід Емма прийшла у супроводі світловолосого чоловіка, одягненого в чорний жакет без коміра. Його особу видання не уточнило.
Хто ще відвідав зіркову вечірку
Господарями заходу стали Метт Деймон, Ендрю Гарфілд і Кріс Рок. Серед гостей також були Кара Делевінь, Джиммі Кіммел, Айо Едебірі, Джейсон Бейтман, Дон Чідл, Патрік Шварценеггер, Моніка Барбаро та інші знаменитості.
Цікаво, що Вотсон, на відміну від багатьох колег, не позувала на червоній доріжці. Останнім часом акторка нечасто з'являється на великих голлівудських заходах. У жовтні вона також відвідала вечірку після церемонії Academy Museum Gala, яка проходила в тому самому Chateau Marmont.
До слова, зовсім скоро відбудеться прем’єра серіалу про Гаррі Поттера.