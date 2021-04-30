Зірка "Гри Престолів" зніметься в новому серіалі HBO про найбільший політичний скандал в США

Акторка Ліна Гіді (Серсея Ланістер з "Гри Престолів") повертається на HBO. Вона виконає головну роль у новому 5-серійному фільмі про Вотерґейтський скандал.

Ліна Гіді виконає головну роль поруч з Вуді Гаррельсоном ("Справжній детектив"), Джастіном Теру ("Малголленд Драйв") та Доналом Глісоном ("Гаррі Поттер та смертельні реліквії") у фільмі під назвою "Сантехніки Білого дому".

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Сюжет майбутнього фільму

На думку виконавчих продюсерів фільму, Алекса Грегорі та Пітера Гайка, "Сантехніки Білого дому" розкриють глядачам про життя Говарда Ганта та Гордона Лідді. Актори виконають ролі справжніх учасників Вотерґейтського скандалу, події, яка в американській історії зруйнувала президентство Річарда Ніксона. На основі загальнодоступних записів Гіді виконає ролі Дороті Гант, матері чотирьох дітей, яка активно працює в ЦРУ. Її персонаж спробує утримати сім’ю від негараздів, але натомість глибше заплутається в безладних змовах свого чоловіка Говарда.