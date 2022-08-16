Фронт "На підборах": українська акторка Сагайдачна запалила танцем на пілоні, аби допомогти ЗСУ

Українська акторка Ганна Сагайдачна не лише знімається у фільмах і серіалах, а й пристрасно танцює. Днями зірка показала танець на пілоні для підтримки наших військових. Про що йдеться – читайте нижче.

За словами зірки "Кріпосної", "фронт "На підборах" танцював для підтримки наших військових". Адже, кожна дівчинка, яка прийшла у школу Pole Dance, що відвідує акторка, зробила грошовий внесок для наших хлопців.

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Ганна Сагайдачна показала танець на пілоні

За три благодійних майстер-класи вдалося зібрати більш як 6 тисяч гривень. Дякую тренерам, які працювали для нас абсолютно безкоштовно,

– повідомила Ганна.

Як відомо, кошти від занять відправляють фонду "Повернись живим". Сагайдачна подякувала своїй тренерці за таку ініціативу, можливість і танцювати, і допомагати ЗСУ одночасно.

Будь-яка справа може бути зараз корисною для нашої неньки,

– поділилася Ганна Сагайдачна.

Ганна Сагайдачна танцює на пілоні: дивіться відео

Фільмографія акторки

Окрім "Кріпосної", Сагайдачна знялася у таких проєктах:

"Справедливість";

"Зведена";

"Без тебе";

"Відпустка у сосновому лісі";

"Тросинка на вітрі";

"Птах душі";

"Підлягає знищенню";

"Контакт";

"У неділю зранку зілля копала".

Нагадаємо, до війни Ганна постійно спілкувалася російською мовою. З початком повномасштабного вторгнення зірка перейшла на українську і тепер пишається цим.

Крім цього, зірка вважає, що підтримка у воєнний час – це дуже цінно. На початку війни вона також "відфільтрувала" колег і залишила біля себе лише найрідніших. Більше про це читайте за посиланням.