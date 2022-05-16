Зірка "Ґодзілли проти Конґа" та "Варяга" зіграє головну роль у фільмі Мирослава Слабошпицького

Шведський актор, режисер, сценарист та лауреат Золотого глобуса Александр Скашґорд зіграє головну роль у стрічці Мирослава Слабошпицького "Тигр". Більше про це читайте далі.

Одну з ключових ролей також виконає зірка "Оппенгеймера", "Нової Людини-павука 2. Висока напруга", американський актор Дейн Де Гаан. Стрічка стане екранізацією однойменної книги Джона Валліанта.

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Про що розповідає картина

У фільмі йдеться про групу чоловіків "Команда тигрів". Вони працюють над захистом тигрів, які перебувають під загрозою зникнення, від браконьєрів і лісозаготівель. Історія розповідає про Ванзіна (Скашґорда), лідера команди, чиє почуття обов'язку піддається випробуванню, коли йому доручають вистежити та винищити тигра, якого убив браконьєр під час самооборони. Дейн Де Гаан зіграє Канчугу, молодого вченого-еколога та нового члена "Команди тигрів".

Спродюсують стрічку компанії Protozoa Даррена Аранофскі та Plan B Бреда Пітта, а також Wild Bunch International.

Я дуже схвильований можливістю знімати цей фільм, і я захоплююсь командою, яка згуртувалася навколо нього. Я працював над історією "Тигра" дуже довго, і шанс побачити її реалізацію – це мрія. Даррен – продюсер з неповторним смаком і талантом, а Александр і Дейн – зірки, які трапляються раз у житті. Я не можу уявити кращої чи геніальнішої групи людей, з якою можна працювати,

– прокоментував український режисер Слабошпицький.

Продюсер Даррен Аронофскі повідомив, що давно хотів попрацювати з геніальним автором Мирославом Слабошпицьким: "Не можу дочекатися, щоб представити цю історію світу".

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Нагадаємо, нещодавно відбулася прем’єра фільму "Варяг" з Александром Скашґордом, Ніколь Кідман та Анею Тейлор-Джой в головних ролях. Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

Дейна Де Гаана сьогодні можна побачити в драмі Антоніо Кампоса "Сходи" разом з Коліном Фертом, Тоні Коллетт, Жульєт Бінош та Софі Тернер. Він також знявся у фільмі Стівена Кінга "Історія Лізі" режисера Пабло Ларраіна для Apple TV+, а також його можна побачити у драмі Amazon Studio ZeroZeroZero режисера Стефано Солліми.