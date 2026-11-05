Зірка "Пуститися берега" таємно розлучається з дружиною: подружжя загрузло в мільйонних боргах

63-річний актор розлучається з дружиною після понад двох десятиліть шлюбу. І це ще не всі неприємності – сімейний ресторан опинився на межі фінансового краху.

Як повідомляє Page Six, дружина актора Діна Норріса Бріджит Норріс подала на розлучення ще 14 лютого 2025 року. Досить символічна дата для завершення історії кохання – просто в День святого Валентина.

Згідно із судовими документами, причиною розриву стали непримиренні розбіжності. Подружжя фактично розійшлося 15 січня 2025 року, а вже у травні актор відповів на заяву дружини. Утім, офіційно процес розлучення досі не завершений.

Дін Норріс з дружиною Бріджит / Фото FilmMagic for HBO



Дін і Бріджит одружилися у жовтні 2001 року та виховують п'ятьох дітей. Двоє з них ще неповнолітні – 17-річна Зої та 16-річний Дін-молодший. Бріджит вимагає спільної юридичної та фізичної опіки над дітьми, а також фінансової підтримки від чоловіка.

Борги на майже 2 мільйони доларів

До слова, стало відомо, що 25 вересня 2026 року компанія, що керує рестораном Swing Inn Cafe у Каліфорнії, подала заяву про банкрутство. Згідно з документами, активи закладу становлять приблизно 148 тисяч доларів, тоді як борги сягають 1,81 мільйона доларів. Щоправда, йдеться про фінансові зобов'язання ресторанного бізнесу, а не про особисте банкрутство актора.

Норріс із дружиною придбали історичний заклад у 2022 році. Ресторан працює ще з 1927-го, тож пережив чимало економічних потрясінь. Тепер йому доводиться боротися за власне майбутнє.

Попри фінансові труднощі, Swing Inn Cafe продовжує працювати. У соцмережах заклад рекламує страви до Дня подяки, а сам Норріс зустрічається з відвідувачами та фотографується з шанувальниками.

Окрім ресторану, подружжя володіє центром Norris Performing Arts Center, який відкрили у 2018 році. Там діти та підлітки навчаються акторської майстерності, співу й танців.

Нещодавно стало відомо про розлучення голлівудського актора з дружиною.