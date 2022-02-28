Зірка серіалу "Друзі" висловив захоплення Зеленським та підтримав Україну

Американський актор Девід Швіммер написав у своєму інстаграмі, що захоплюється Президентом Володимиром Зеленським та закликав зупинити російські війська в Україні. Він також пояснив причину свого захоплення, – детальніше на Кіно 24.

Зірка культового серіалу про шістьох нью-йоркських друзів Девід Швіммер висловив своє захоплення Президентом України – Володимиром Зеленським. Актор пише, що особливо його вразила відмова від евакуації під час російсько-української війни.

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Президенту України Володимиру Зеленському запопонували евакцюватись з Києва за розпорядженням уряду США, але він відхилив цю пропозицію. Зеленський сказав: "Бій тут; Мені потрібні боєприпаси, а не подорож".

Також артист запросив усіх підписників пожертвувати гроші для тих, хто постраждав від російської агресії в Україні, і поширив посилання на міжнародну благодійну організацію, яка працює в Україні з евакуації та медичної допомоги.

Допис актора супроводжувала картинка із зображенням самого Зеленського під час його інавгурації у 2019 році, а на фото був напис:

Це Володимир Зеленський. Президент України. Він єврей. Його дід воював проти нацистів у Другій світовій війні. Багато з його родичів загинули від Голокосту. Він постав проти диктатора. Тому що він сміливий. Тому що він знає, що буде, якщо цього не зробити.



Допис Девіда Швіммера / Скриншот з інстаграму актора