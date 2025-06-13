Де зараз і чим займається Сергій Стрельников, який зіграв Олексія у "Ключах від правди"

Сергій Стрельников – один із найвідоміших і найхаризматичніших акторів сучасного українського кіно. Після розвитку гучної кар'єри в Росії у 2014 році, він вирішив повернутися до України, повністю припинивши співпрацю з росіянами.

Цей важливий крок був викликаний його глибокими патріотичними переконаннями, адже актор публічно заявив, що більше не бажає мати нічого спільного з "Мордором", як він назвав країну-агресора, тому розірвав зв'язки навіть із родичами, які там мешкають. Де зараз і чим займається Сергій Стрельников – розповідає Кіно 24.

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Де зараз Сергій Стрельников

Останніми роками Стрельников активно знімається в українських фільмах та серіалах. Серед його найяскравіших проєктів – історичний фільм "Довбуш", де він виконав головну роль народного героя Олекси Довбуша. Ця кінокартина стала одним із символів національного кіно, а сам актор неодноразово возив стрічку на фронт, зокрема у Краматорськ, щоб підтримати бойовий дух українських захисників.

Також однією з найуспішніших його робіт став серіал "Ключі від правди". У цьому проєкті він зіграв охоронця Олексу – мужнього чоловіка, який опиняється в центрі складних подій та емоційних переживань. Серіал став дуже популярним і полюбився українцям за свою щирість та висвітлення глибоких людських образів. Крім цього, актора можна побачити в новому сезоні стрічки "Розтин покаже", де він грає загадкового майора Лихоту.

Поза знімальним майданчиком Сергій веде спокійне і родинне життя. Він одружений з відомою українською акторкою Вікторією Литвиненко. Вони познайомилися ще під час навчання в університеті, але по-справжньому зблизились на зніманнях серіалу "Володимирська, 15". У їхній родині панує взаємоповага й тепло, що особливо важливо в непрості часи. Разом пара виховує двох дітей – доньку Варвару та сина Сильвестра.

Попри роботу у кіно, Стрельников активно допомагає українським військовим. Він організовує збори на потреби фронту, передає амуніцію, автомобілі та їздить до військових. Ще на початку повномасштабного вторгнення він звернувся до військкомату з бажанням вступити до лав ЗСУ, але через проблеми зі здоров'ям йому відмовили. В одному з інтерв'ю він сказав: "Справжні герої зараз – хлопці на фронті, а не ті, що на екрані". Ці слова стали своєрідним кредо його громадянської позиції, якою продовжують захоплюватися прихильники актора.