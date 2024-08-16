Гроші не пахнуть: зірка "Величного століття" зіграє роль у російському фільмі
Турецький актор Бурак Озчівіт не приховував, що хоче розвивати свою кар'єру в Росії. Тепер відомо, що він планує зніматися у російському фільмі за чималий гонорар.
Бурак Озчівіт планує взяти участь у зніманнях російського фільму. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, передає Кіно 24.
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Росіяни стверджують, що турецький актор вже погодився на роль у стрічці. Він зніматиметься в компанії актора Рузіля Мінекаєва, відомого через участь у пропагандистському серіалі "Слово пацана".
Сцени з Бураком Озчівітом зніматимуть у Татарстані, місті Альметьєвськ. Для нього вже забронювали номер в одному з казанських готелів.
Подейкують, що за один знімальний день Бурак Озчівіт отримуватиме від 1,5 до 3 мільйонів рублів (16 - 30 тисяч доларів). Очевидно, що турецькому актору значно важливіші гроші, ніж власна репутація.
Чим відомий Бурак Озчівіт
- Найбільшу популярність турецький актор здобув після ролі Малкочоглу Балі-бея в серіалі "Величне століття. Роксолана". Також мав ролі у турецьких проєктах "Корольок – пташка співоча", "Чорне кохання" та "Заснування: Осман".
- У 2014 році Бурак Озчівіт давав інтерв'ю Катерині Осадчій, казав про любов до Києва і промовив кілька слів українською.
- Вже у 2024 році він приїздив до Москви, щоб зустрітися з російськими фанами, а згодом висловив бажання працювати в Росії. Бурак Озчівіт заплющив очі на жорстоку війну та абсолютно не переймається, що працюватиме з окупантами.