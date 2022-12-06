"Думала, що ми всі загинемо": як початок війни в Україні налякав Крістіну Річчі з "Венздей"

Актриса зі популярного серіалу "Венздей" Крістіна Річчі згадала, як пережила початок війни в Україні. Тоді зірка була в Румунії, де тривали зйомки фінальних сцен картини.

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Крістіна Річчі була стурбована тим, що весь акторський склад загине раптово. Того дня вона з колегами мали залишати Румунію.

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Крістіна Річчі згадала, як її налякав початок війни в Україні

Після проб на роль вчительки у серіалі, Річчі прилетіла до Румунії, щоб брати участь у зйомках. Чудові ліси, середньовічні міста та своєрідна архітектура європейської країни стали ідеальним тлом для шоу. Однак Річчі зізналася, що нервувалася з приводу зйомок у Румунії після того, як розпочалася війна Росії проти України.

У розмові з Дженною Ортегою, яка зіграла головну роль, для журналу Interview зірка розповіла, що боялася, що весь акторський склад якимось чином помре перед від’їздом.

Я пам'ятаю той день, 4 година ранку, ми всі були у вітальні, мали залишати Румунію. Всі втомилися. Я була розгнівана. Була впевнена, що десь поряд підірвуть атомну електростанцію і ми всі загинемо. Я пам'ятаю те почуття, ніби ми тікали,

– сказала вона.

Відомо, що Дженна Ортега підтримала Річчі. І поділилася, що також переживала: "Все було закрито, ми нічого не могли зробити. Здається, ми щось пережили. Я не можу порівняти це ні з чим іншим".

Що відомо про Крістіну Річчі Крістіна Річчі – американська акторка, має чудову та успішну кар’єру. У 1991 році вона зіграла Венздей в оригінальному фільмі про сімейку Аддамс. У 2022 році Річчі не повторила своєї ролі, але стала теж важливою персонажкою у шоу. Минулого року зірка зіграла у стрічці "Матриця: Воскресіння" Ґвін де Вер.

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Чи буде другий сезон "Венздей"

Офіційної інформації щодо продовження ще не було, проте можемо здогадатися, що другий сезон варто чекати. Сценаристи натякнули, що хотіли б ще більше розкрити головну героїню Венздей – її емоційний внутрішній світ.

Тож, очікується, що у разі продовження, Дженна Ортега повторить свою роль Венздей разом з рештою членів сім'ї Аддамс, включаючи Кетрін Зету-Джонс в ролі Мортисії Аддамс та Луїса Гузмана, який зіграв Гомеса Аддамс відповідно. Попри трагічний кінець у першому сезоні, Гвендолін Крісті натякнула, що вона також може повернутися як директорка Вімс. "Ми ж не бачили, як її закопали в землю?", – сказала вона.

"Венздей" вийшов на Netflix 23 листопада й отримав чимало схвальних відгуків, як від критиків, так і від глядачів. Станом на сьогодні, 6 грудня, на Rotten Tomatoes шоу має 87 % рейтингу від шанувальників.

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