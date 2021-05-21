Українська кінопремія Золота дзиґа 2021 оголосила дату церемонії нагородження

Церемонія нагородження переможців п’ятої кінопремії Золота Дзиґа відбудеться 12 червня – про це повідомляє Українська кіноакадемія на своєму офіційному сайті. Отож менше ніж за місяць кіномани дізнаються, які стрічки стали лауреатами щорічної премії.

Цьогоріч кінопремію Золота Дзиґа вручатимуть у 23 номінаціях, серед яких є одна нова – "Найкращий ігровий серіал". Уперше автори багатосерійних стрічок позмагаються за золоту статуетку.

​До теми Українські фільми та серіали, які стали номінантами премії Золота Дзиґа 2021

Лідери за кількістю номінацій премії Золота Дзиґа 2021

"Погані дороги" – 15

"Атлантида" – 11

"Толока" – 9

"Земля блакитна, ніби апельсин" – 4

"Черкаси" – 4

Загалом на участь у п’ятій кінопремії було подано 86 повнометражних та короткометражних стрічок, з яких до довгого списку увійшла 81 кіноробота.

Ведучі церемонії нагородження переможців п’ятої кінопремії Золота Дзиґа

Журналіст і телеведучий Олег Панюта;

Акторка й телеведуча Дар’я Трегубова.

Цікаво Золота Дзиґа 2021: у премії внесли зміни до вимог фільмів та продовжили прийом заявок

Отже, 12 червня 2021 року кіномани нарешті дізнаються, хто зумів вибороти перемогу!