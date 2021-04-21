Українські фільми та серіали, які стали номінантами премії Золота Дзиґа 2021

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Джерело:

інстаграм "Золотої Дзиґи"

В Україні готуються до проведення 5 церемонії нагородження Золота Дзиґа. Наразі організатори заходу опублікували список номінантів, які позмагаються за престижну українську кінопремію.

Вже у червні 2021 року кіномани дізнаються, які стрічки стали лауреатами щорічної премії Золота Дзиґа. Наразі ж організатори заходу оголосили претендентів на перемогу, зазначивши, що у конкурсі брали участь понад 86 робіт. 

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Не обійшлось у 2021 році і без нововведень. Вже до звичних номінацій представники Золотої Дзиґи додали категорію "Найкращий ігровий серіал". Відтак вперше автори багатосерійних стрічок позмагаються за золоту статуетку. 

Номінанти Золотої Дзиґи 2021:

Найкращий повнометражний документальний фільм:

  • "Зарваниця"
  • "Земля блакитна, ніби апельсин"
  • "Юкі"

Найкращий короткометражний ігровий фільм

  • "Бульмастиф"
  • "ІНО"
  • "Схрон"

Найкращий короткометражний анімаційний фільм

  • "Історія України за 5 хвилин"
  • "Прізвище в кишені"
  • "Риска"

Найкращий ігровий серіал

  • "І будуть люди"
  • "Козаки: Абсолютно брехлива історія"
  • "Перші ластівки: Zалежні"
  • "Спіймати Кайдаша"

Найкраща робота художника-постановника

  • Адамович Роман, Кіщук Микола ("Толока")
  • Одуденко Владлен ("Атлантида")
  • Пшеничникова Марина ("Погані дороги")
  • Тодоратьєва Діана ("Безславні кріпаки")

Найкращий дизайн костюмів

  • Отенко Галина, Керо Марія ("Толока")
  • Стєпанєєва Наталя ("Безславні кріпаки")
  • Шеремета Кароліна ("Атлантида")
  • Яремій Андрій ("Погані дороги")

Найкраща музика

  • Байбаков Антон ("Черкаси")
  • Вишневський Роман ("Толока")
  • Гронський Володимир ("Передчуття")
  • Скорик Мирослав ("Тарас: Повернення")

Найкраща пісня

  • "Вільна", Тіна Кароль і Юлія Саніна ("Віддана")
  • "Жовтий скотч", Юркеш ("Наші котики, або як ми полюбили лопати в умовах антитерористичної операції з тимчасовими елементами військового стану")
  • "Пола-ла-ла", гурт Dakh Daughters, Софія Байбакова ("Віктор Робот")
  • "Танець рабів", Святослав Вакарчук ("Номери")

Найкращий звук

  • Барба Ігор, Петер Борис ("В. Сильвестров")
  • Мостовий Артем ("Толока")
  • Степанський Сергій ("Атлантида")