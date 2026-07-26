Оголосили переможців кінопремії "Золота Дзиґа": кому дісталася головна нагорода року
У Києві 25 липня оголосили лауреатів ювілейної X Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Українська кіноакадемія назвала найкращі вітчизняні стрічки, кінематографістів та серіали року.
Абсолютним тріумфатором вечора став науково-фантастичний фільм "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Стрічка була лідером за кількістю номінацій, а саме 12 штук, та виборола головні нагороди, серед яких – "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий сценарій", "Найкраща чоловіча роль" і приз глядацьких симпатій.
Серед документальних проєктів головну нагороду здобула стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", яку відзначили також за найкращу операторську роботу. Почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа вручили видатному режисеру-документалісту Сергію Буковському.
Повний список переможців "Золотої Дзиґи" 2026
- Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Буковський.
- Відкриття року – Артем Рижиков.
- Найкращий дизайн костюмів – "Малевич".
- Найкращий грим – "Сірі бджоли".
- Найкраща робота художника-постановника – "Ти – космос".
- Найкраща жіноча роль другого плану – Ірма Вітовська, "Малевич".
- Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна, "Війна очима тварин".
- Найкраща операторська робота – "2000 метрів до Андріївки".
- Найкращий монтаж – "Ти – космос".
- Найкращі спеціальні ефекти – "Ти – космос".
- Найкращий звук – "Ти – космос".
- Найкраща пісня – "Ні обіцянок ні пробачень" з фільму "Ну мам".
- Найкраща музика – "Ти – космос".
- Найкраща чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція".
- Найкраща чоловіча роль – Володимир Кравчук, "Ти – космос".
- Megogo Audience Award – "Ти – космос".
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Пасхальний день".
- Найкращий короткометражний документальний фільм – "Через 769 км, Нью-Йорк".
- Найкращий анімаційний фільм – "Моя бабуся – парашутистка".
- Найкращий ігровий серіал – "Обмежено придатні".
- Найкращий документальний фільм – "2000 метрів до Андріївки".
- Найкращий сценарій – "Ти – космос".
- Найкраща режисерська робота – "Ти – космос".
- Найкращий фільм – "Ти – космос".
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які українські фільми покажуть на Венеційському кінофестивалі.