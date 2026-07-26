Кіно Кіноновини Оголосили переможців кінопремії "Золота Дзиґа": кому дісталася головна нагорода року
26 липня, 10:15
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Оголосили переможців кінопремії "Золота Дзиґа": кому дісталася головна нагорода року

Влада Пономарьова

У Києві 25 липня оголосили лауреатів ювілейної X Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Українська кіноакадемія назвала найкращі вітчизняні стрічки, кінематографістів та серіали року.

Абсолютним тріумфатором вечора став науково-фантастичний фільм "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Стрічка була лідером за кількістю номінацій, а саме 12 штук, та виборола головні нагороди, серед яких – "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий сценарій", "Найкраща чоловіча роль" і приз глядацьких симпатій.

Серед документальних проєктів головну нагороду здобула стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", яку відзначили також за найкращу операторську роботу. Почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа вручили видатному режисеру-документалісту Сергію Буковському.

Повний список переможців "Золотої Дзиґи" 2026

  • Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Буковський.
  • Відкриття року – Артем Рижиков.
  • Найкращий дизайн костюмів – "Малевич".
  • Найкращий грим – "Сірі бджоли".
  • Найкраща робота художника-постановника – "Ти – космос".
  • Найкраща жіноча роль другого плану – Ірма Вітовська, "Малевич".
  • Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна, "Війна очима тварин".
  • Найкраща операторська робота – "2000 метрів до Андріївки".
  • Найкращий монтаж – "Ти – космос".
  • Найкращі спеціальні ефекти – "Ти – космос".
  • Найкращий звук – "Ти – космос".
  • Найкраща пісня – "Ні обіцянок ні пробачень" з фільму "Ну мам".
  • Найкраща музика – "Ти – космос".
  • Найкраща чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція".
  • Найкраща чоловіча роль – Володимир Кравчук, "Ти – космос".
  • Megogo Audience Award – "Ти – космос".
  • Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Пасхальний день".
  • Найкращий короткометражний документальний фільм – "Через 769 км, Нью-Йорк".
  • Найкращий анімаційний фільм – "Моя бабуся – парашутистка".
  • Найкращий ігровий серіал – "Обмежено придатні".
  • Найкращий документальний фільм – "2000 метрів до Андріївки".
  • Найкращий сценарій – "Ти – космос".
  • Найкраща режисерська робота – "Ти – космос".
  • Найкращий фільм – "Ти – космос".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які українські фільми покажуть на Венеційському кінофестивалі.

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