Оголосили переможців кінопремії "Золота Дзиґа": кому дісталася головна нагорода року

У Києві 25 липня оголосили лауреатів ювілейної X Національної кінопремії "Золота Дзиґа". Українська кіноакадемія назвала найкращі вітчизняні стрічки, кінематографістів та серіали року.

Абсолютним тріумфатором вечора став науково-фантастичний фільм "Ти – космос" режисера Павла Острікова. Стрічка була лідером за кількістю номінацій, а саме 12 штук, та виборола головні нагороди, серед яких – "Найкращий фільм", "Найкраща режисерська робота", "Найкращий сценарій", "Найкраща чоловіча роль" і приз глядацьких симпатій.

Серед документальних проєктів головну нагороду здобула стрічка Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", яку відзначили також за найкращу операторську роботу. Почесну премію за внесок у розвиток українського кінематографа вручили видатному режисеру-документалісту Сергію Буковському.

Повний список переможців "Золотої Дзиґи" 2026

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Буковський.

– Сергій Буковський. Відкриття року – Артем Рижиков.

– Артем Рижиков. Найкращий дизайн костюмів – "Малевич".

– "Малевич". Найкращий грим – "Сірі бджоли".

– "Сірі бджоли". Найкраща робота художника-постановника – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкраща жіноча роль другого плану – Ірма Вітовська, "Малевич".

– Ірма Вітовська, "Малевич". Найкраща жіноча роль – Марина Кошкіна, "Війна очима тварин".

– Марина Кошкіна, "Війна очима тварин". Найкраща операторська робота – "2000 метрів до Андріївки".

– "2000 метрів до Андріївки". Найкращий монтаж – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкращі спеціальні ефекти – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкращий звук – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкраща пісня – "Ні обіцянок ні пробачень" з фільму "Ну мам".

– "Ні обіцянок ні пробачень" з фільму "Ну мам". Найкраща музика – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкраща чоловіча роль другого плану – Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція".

– Василь Кухарський (посмертно), "Киснева станція". Найкраща чоловіча роль – Володимир Кравчук, "Ти – космос".

– Володимир Кравчук, "Ти – космос". Megogo Audience Award – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Пасхальний день".

– "Пасхальний день". Найкращий короткометражний документальний фільм – "Через 769 км, Нью-Йорк".

– "Через 769 км, Нью-Йорк". Найкращий анімаційний фільм – "Моя бабуся – парашутистка".

– "Моя бабуся – парашутистка". Найкращий ігровий серіал – "Обмежено придатні".

– "Обмежено придатні". Найкращий документальний фільм – "2000 метрів до Андріївки".

– "2000 метрів до Андріївки". Найкращий сценарій – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкраща режисерська робота – "Ти – космос".

– "Ти – космос". Найкращий фільм – "Ти – космос".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, які українські фільми покажуть на Венеційському кінофестивалі.