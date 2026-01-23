Укр Рус
23 січня, 10:30
2

Названо найгірші фільми 2026 року, на які не варто витрачати часу

Ольга Паньків
Основні тези
  • На 46-й церемонії "Золота малина" були відзначені найгірші фільми, актори та сценарії 2026 року, серед яких "Електричний штат", "Війна світів" і "Білосніжка".
  • Найгіршими акторами визнані Дейв Батіста, Айс К’юб і Аріана ДеБоз, а найгіршими режисерами – Річ Лі та брати Руссо.

Відгриміла 46-та церемонія премії "Золота малина". Це захід, на якому відзначають найгірші досягнення в кіноіндустрії.

Уже назвали цьогорічних антилідерів, які стали справжнім кінопровалом. Про це повідомляє видання Variety.

Які фільми, актори, сценарії стали провальними цього року?

Найгірший фільм

  • "Електричний штат"
  • "Поспішай у завтра"
  • "Білосніжка"
  • "Зоряний шлях: Секція 31"
  • "Війна світів" 

"Електичний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший актор

  • Дейв Батіста, "У загублених землях"
  • Айс К’юб, "Війна світів"
  • Скотт Іствуд, "Аларум"
  • Джаред Лето, "Трон: Арес"
  • The Weeknd, "Поспішай у завтра"

Найгірша акторка

  • Аріана ДеБоз, "Любов зла"
  • Мілла Йовович, "У загублених землях"
  • Наталі Портман, "Фонтан молодості"
  • Ребел Вілсон, "Шпигунка на весіллі"
  • Мішель Йео, "Зоряний шлях: Секція 31"

"Любов зла": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший режисер

  • Річ Лі, "Війна світів"
  • Олатунде Осунсанмі, "Зоряний шлях: Секція 31"
  • Брати Руссо, "Електричний штат"
  • Трей Едвард Шульц, "Поспішай у завтра"
  • Марк Вебб, "Білосніжка"

Найгірший актор другого плану

  • Усі сім гномів, "Білосніжка"
  • Ніколас Кейдж, "Стрільці"
  • Стівен Дорфф, "Шпигунка на весіллі"
  • Грег Кіннер, "Поза мережею"
  • Сильвестр Сталлоне, "Аларум"

Найгірша акторка другого плану

  • Анна Кламскі, "Шпигунка на весіллі"
  • Ема Горват, "Незнайомці: Розділ 2"
  • Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрільці"
  • Кейсі Рол, "Зоряний шлях: Секція 31"
  • Ізіс Вальверде, Аларум"

"Шпигунка на весіллі": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший рімейк/пародія/сиквел

  • "Я знаю, що ви скоїли минулого літа"
  • "П`ять ночей у Фредді 2"
  • "Смурфики"
  • "Білосніжка"
  • "Війна світів"

Найгірший екранний дует

  • Усі сім гномів, "Білосніжка"
  • Джеймс Корден і Ріанна, "Смурфики"
  • Айс К’юб та його камера Zoom, "Війна світів"
  • Роберт Де Ніро як Френк і Віто, "Мудрі хлопці"
  • The Weeknd та "його колосальне его", "Поспішай у завтра"

Найгірший сценарій

  • "Електричний штат", Крістофер Маркус і Стівен МакФілі
  • "Поспішай у завтра", Трей Едвард Шульц, Ейбел Тесфає, Реза Фахім
  • "Білосніжка", Ерін Крессіда Вілсон та інші
  • "Зоряний шлях: Секція 31", Крейг Свіні
  • "Війна світів", Кенні Голді та Марк Гайман