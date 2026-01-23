23 січня, 10:30
Названо найгірші фільми 2026 року, на які не варто витрачати часу
Основні тези
- На 46-й церемонії "Золота малина" були відзначені найгірші фільми, актори та сценарії 2026 року, серед яких "Електричний штат", "Війна світів" і "Білосніжка".
- Найгіршими акторами визнані Дейв Батіста, Айс К’юб і Аріана ДеБоз, а найгіршими режисерами – Річ Лі та брати Руссо.
Відгриміла 46-та церемонія премії "Золота малина". Це захід, на якому відзначають найгірші досягнення в кіноіндустрії.
Уже назвали цьогорічних антилідерів, які стали справжнім кінопровалом. Про це повідомляє видання Variety.
Які фільми, актори, сценарії стали провальними цього року?
Найгірший фільм
- "Електричний штат"
- "Поспішай у завтра"
- "Білосніжка"
- "Зоряний шлях: Секція 31"
- "Війна світів"
"Електичний штат": дивіться онлайн трейлер фільму
Найгірший актор
- Дейв Батіста, "У загублених землях"
- Айс К’юб, "Війна світів"
- Скотт Іствуд, "Аларум"
- Джаред Лето, "Трон: Арес"
- The Weeknd, "Поспішай у завтра"
Найгірша акторка
- Аріана ДеБоз, "Любов зла"
- Мілла Йовович, "У загублених землях"
- Наталі Портман, "Фонтан молодості"
- Ребел Вілсон, "Шпигунка на весіллі"
- Мішель Йео, "Зоряний шлях: Секція 31"
"Любов зла": дивіться онлайн трейлер фільму
Найгірший режисер
- Річ Лі, "Війна світів"
- Олатунде Осунсанмі, "Зоряний шлях: Секція 31"
- Брати Руссо, "Електричний штат"
- Трей Едвард Шульц, "Поспішай у завтра"
- Марк Вебб, "Білосніжка"
Найгірший актор другого плану
- Усі сім гномів, "Білосніжка"
- Ніколас Кейдж, "Стрільці"
- Стівен Дорфф, "Шпигунка на весіллі"
- Грег Кіннер, "Поза мережею"
- Сильвестр Сталлоне, "Аларум"
Найгірша акторка другого плану
- Анна Кламскі, "Шпигунка на весіллі"
- Ема Горват, "Незнайомці: Розділ 2"
- Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрільці"
- Кейсі Рол, "Зоряний шлях: Секція 31"
- Ізіс Вальверде, Аларум"
"Шпигунка на весіллі": дивіться онлайн трейлер фільму
Найгірший рімейк/пародія/сиквел
- "Я знаю, що ви скоїли минулого літа"
- "П`ять ночей у Фредді 2"
- "Смурфики"
- "Білосніжка"
- "Війна світів"
Найгірший екранний дует
- Усі сім гномів, "Білосніжка"
- Джеймс Корден і Ріанна, "Смурфики"
- Айс К’юб та його камера Zoom, "Війна світів"
- Роберт Де Ніро як Френк і Віто, "Мудрі хлопці"
- The Weeknd та "його колосальне его", "Поспішай у завтра"
Найгірший сценарій
- "Електричний штат", Крістофер Маркус і Стівен МакФілі
- "Поспішай у завтра", Трей Едвард Шульц, Ейбел Тесфає, Реза Фахім
- "Білосніжка", Ерін Крессіда Вілсон та інші
- "Зоряний шлях: Секція 31", Крейг Свіні
- "Війна світів", Кенні Голді та Марк Гайман