Уже назвали цьогорічних антилідерів, які стали справжнім кінопровалом. Про це повідомляє видання Variety.

Які фільми, актори, сценарії стали провальними цього року?

Найгірший фільм

"Електричний штат"

"Поспішай у завтра"

"Білосніжка"

"Зоряний шлях: Секція 31"

"Війна світів"

"Електичний штат": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший актор

Дейв Батіста, "У загублених землях"

Айс К’юб, "Війна світів"

Скотт Іствуд, "Аларум"

Джаред Лето, "Трон: Арес"

The Weeknd, "Поспішай у завтра"

Найгірша акторка

Аріана ДеБоз, "Любов зла"

Мілла Йовович, "У загублених землях"

Наталі Портман, "Фонтан молодості"

Ребел Вілсон, "Шпигунка на весіллі"

Мішель Йео, "Зоряний шлях: Секція 31"

"Любов зла": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший режисер

Річ Лі, "Війна світів"

Олатунде Осунсанмі, "Зоряний шлях: Секція 31"

Брати Руссо, "Електричний штат"

Трей Едвард Шульц, "Поспішай у завтра"

Марк Вебб, "Білосніжка"

Найгірший актор другого плану

Усі сім гномів, "Білосніжка"

Ніколас Кейдж, "Стрільці"

Стівен Дорфф, "Шпигунка на весіллі"

Грег Кіннер, "Поза мережею"

Сильвестр Сталлоне, "Аларум"

Найгірша акторка другого плану

Анна Кламскі, "Шпигунка на весіллі"

Ема Горват, "Незнайомці: Розділ 2"

Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрільці"

Кейсі Рол, "Зоряний шлях: Секція 31"

Ізіс Вальверде, Аларум"

"Шпигунка на весіллі": дивіться онлайн трейлер фільму

Найгірший рімейк/пародія/сиквел

"Я знаю, що ви скоїли минулого літа"

"П`ять ночей у Фредді 2"

"Смурфики"

"Білосніжка"

"Війна світів"

Найгірший екранний дует

Усі сім гномів, "Білосніжка"

Джеймс Корден і Ріанна, "Смурфики"

Айс К’юб та його камера Zoom, "Війна світів"

Роберт Де Ніро як Френк і Віто, "Мудрі хлопці"

The Weeknd та "його колосальне его", "Поспішай у завтра"

Найгірший сценарій