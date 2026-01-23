Уже назвали нынешних антилидеров, которые стали настоящим кинопровалом. Об этом сообщает издание Variety.
Какие фильмы, актеры, сценарии стали провальными в этом году?
Худший фильм
- "Электрический штат"
- "Спеши в завтра"
- "Белоснежка"
- "Звездный путь: Секция 31"
- "Война миров"
Худший актер
- Дэйв Батиста, "В затерянных землях"
- Айс Кьюб, "Война миров"
- Скотт Иствуд, "Аларум"
- Джаред Лето, "Трон: Арес"
- The Weeknd, "Спеши в завтра"
Худшая актриса
- Ариана ДеБоз, "Любовь зла"
- Милла Йовович, "В затерянных землях"
- Натали Портман, "Фонтан молодости"
- Ребел Уилсон, "Шпионка на свадьбе"
- Мишель Йео, "Звездный путь: Секция 31"
Худший режиссер
- Рич Ли, "Война миров"
- Олатунде Осунсанми, "Звездный путь: Секция 31"
- Братья Руссо, "Электрический штат"
- Трей Эдвард Шульц, "Спеши в завтра"
- Марк Уэбб, "Белоснежка"
Худший актер второго плана
- Все семь гномов, "Белоснежка"
- Николас Кейдж, "Стрелки"
- Стивен Дорфф, "Шпионка на свадьбе"
- Грег Киннер, "Вне сети"
- Сильвестр Сталлоне, "Аларум"
Худшая актриса второго плана
- Анна Кламски, "Шпионка на свадьбе"
- Эма Горват, "Незнакомцы: Глава 2"
- Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрелки"
- Кейси Рол, "Звездный путь: Секция 31"
- Изис Вальверде, Аларум"
Худший римейк/пародия/сиквел
- "Я знаю, что вы совершили прошлым летом"
- "Пять ночей у Фредди 2"
- "Смурфики"
- "Белоснежка"
- "Война миров"
Худший экранный дуэт
- Все семь гномов, "Белоснежка"
- Джеймс Корден и Рианна, "Смурфики"
- Айс Кьюб и его камера Zoom, "Война миров"
- Роберт Де Ниро как Фрэнк и Вито, "Мудрые парни"
- The Weeknd и "его колоссальное эго", "Спеши в завтра"
Худший сценарий
- "Электрический штат", Кристофер Маркус и Стивен МакФили
- "Спеши в завтра", Трей Эдвард Шульц, Эйбел Тесфае, Реза Фахим
- "Белоснежка", Эрин Крессида Уилсон и другие
- "Звездный путь: Секция 31", Крейг Суини
- "Война миров", Кенни Голди и Марк Гайман