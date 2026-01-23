Уже назвали нынешних антилидеров, которые стали настоящим кинопровалом. Об этом сообщает издание Variety.

Какие фильмы, актеры, сценарии стали провальными в этом году?

Худший фильм

"Электрический штат"

"Спеши в завтра"

"Белоснежка"

"Звездный путь: Секция 31"

"Война миров"

"Электический штат": смотрите онлайн трейлер фильма

Худший актер

Дэйв Батиста, "В затерянных землях"

Айс Кьюб, "Война миров"

Скотт Иствуд, "Аларум"

Джаред Лето, "Трон: Арес"

The Weeknd, "Спеши в завтра"

Худшая актриса

Ариана ДеБоз, "Любовь зла"

Милла Йовович, "В затерянных землях"

Натали Портман, "Фонтан молодости"

Ребел Уилсон, "Шпионка на свадьбе"

Мишель Йео, "Звездный путь: Секция 31"

"Любовь зла": смотрите онлайн трейлер фильма

Худший режиссер

Рич Ли, "Война миров"

Олатунде Осунсанми, "Звездный путь: Секция 31"

Братья Руссо, "Электрический штат"

Трей Эдвард Шульц, "Спеши в завтра"

Марк Уэбб, "Белоснежка"

Худший актер второго плана

Все семь гномов, "Белоснежка"

Николас Кейдж, "Стрелки"

Стивен Дорфф, "Шпионка на свадьбе"

Грег Киннер, "Вне сети"

Сильвестр Сталлоне, "Аларум"

Худшая актриса второго плана

Анна Кламски, "Шпионка на свадьбе"

Эма Горват, "Незнакомцы: Глава 2"

Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрелки"

Кейси Рол, "Звездный путь: Секция 31"

Изис Вальверде, Аларум"

"Шпионка на свадьбе": смотрите онлайн трейлер фильма

Худший римейк/пародия/сиквел

"Я знаю, что вы совершили прошлым летом"

"Пять ночей у Фредди 2"

"Смурфики"

"Белоснежка"

"Война миров"

Худший экранный дуэт

Все семь гномов, "Белоснежка"

Джеймс Корден и Рианна, "Смурфики"

Айс Кьюб и его камера Zoom, "Война миров"

Роберт Де Ниро как Фрэнк и Вито, "Мудрые парни"

The Weeknd и "его колоссальное эго", "Спеши в завтра"

Худший сценарий