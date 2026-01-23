Уже назвали нынешних антилидеров, которые стали настоящим кинопровалом. Об этом сообщает издание Variety.

Какие фильмы, актеры, сценарии стали провальными в этом году?

Худший фильм

  • "Электрический штат"
  • "Спеши в завтра"
  • "Белоснежка"
  • "Звездный путь: Секция 31"
  • "Война миров"

Худший актер

  • Дэйв Батиста, "В затерянных землях"
  • Айс Кьюб, "Война миров"
  • Скотт Иствуд, "Аларум"
  • Джаред Лето, "Трон: Арес"
  • The Weeknd, "Спеши в завтра"

Худшая актриса

  • Ариана ДеБоз, "Любовь зла"
  • Милла Йовович, "В затерянных землях"
  • Натали Портман, "Фонтан молодости"
  • Ребел Уилсон, "Шпионка на свадьбе"
  • Мишель Йео, "Звездный путь: Секция 31"

Худший режиссер

  • Рич Ли, "Война миров"
  • Олатунде Осунсанми, "Звездный путь: Секция 31"
  • Братья Руссо, "Электрический штат"
  • Трей Эдвард Шульц, "Спеши в завтра"
  • Марк Уэбб, "Белоснежка"

Худший актер второго плана

  • Все семь гномов, "Белоснежка"
  • Николас Кейдж, "Стрелки"
  • Стивен Дорфф, "Шпионка на свадьбе"
  • Грег Киннер, "Вне сети"
  • Сильвестр Сталлоне, "Аларум"

Худшая актриса второго плана

  • Анна Кламски, "Шпионка на свадьбе"
  • Эма Горват, "Незнакомцы: Глава 2"
  • Скарлетт Роуз Сталлоне, "Стрелки"
  • Кейси Рол, "Звездный путь: Секция 31"
  • Изис Вальверде, Аларум"

Худший римейк/пародия/сиквел

  • "Я знаю, что вы совершили прошлым летом"
  • "Пять ночей у Фредди 2"
  • "Смурфики"
  • "Белоснежка"
  • "Война миров"

Худший экранный дуэт

  • Все семь гномов, "Белоснежка"
  • Джеймс Корден и Рианна, "Смурфики"
  • Айс Кьюб и его камера Zoom, "Война миров"
  • Роберт Де Ниро как Фрэнк и Вито, "Мудрые парни"
  • The Weeknd и "его колоссальное эго", "Спеши в завтра"

Худший сценарий

  • "Электрический штат", Кристофер Маркус и Стивен МакФили
  • "Спеши в завтра", Трей Эдвард Шульц, Эйбел Тесфае, Реза Фахим
  • "Белоснежка", Эрин Крессида Уилсон и другие
  • "Звездный путь: Секция 31", Крейг Суини
  • "Война миров", Кенни Голди и Марк Гайман