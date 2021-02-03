Оголосили номінантів на премію Золотий глобус-2021

3 лютого 2021 , 16:29
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Вручення нагород кінопремії "Золотий Глобус-2021" відбудеться зовсім скоро – 28 лютого. Відтак, 3 лютого Голлівудська асоціація іноземної преси (HFPA) оголосила номінантів.

Джерело: E! News

Онлайн-церемонію вручення нагород 28 лютого будуть проводити акторки Сара Джессіка Паркер і Тараджі Хенсон.

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Список номінантів на кінопремію Золотий глобус-2021

Найкращий фільм в жанрі драма

  • "Батько" (The Father)
  • "Манк" (Mank)
  • "Земля кочівників" (Nomandland)
  • "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman)
  • "Суд над чиказькою сімкою" (The Trial of the Chicago 7)

Найкращий фільм в жанрі мюзикл або комедія

  • "Борат 2" (Borat)
  • "Гамільтон" (Hamilton)
  • "Музика" (Music)
  • "Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs)
  • "Випускний" (The Prom)

Найкращий режисер

  • Еміральд Феннел
  • Девід Фінчер
  • Реджина Кінг
  • Аарон Соркін
  • Хлоя Цжао

Найкращий актор в драматичному фільмі

  • Різ Ахмед
  • Чедвік Боузман
  • Ентоні Хопкінс
  • Гарі Олдман
  • Тахар Рахім

Найкраща акторка в драматичному фільмі

  • Віола Девіс
  • Андра Дей
  • Ванесса Кірбі
  • Кері Малліган
  • Френсіс Макдорманд

Найкращий актор в комедії або мюзиклі

  • Саша Барон Коен
  • Лін-Мануель Міранда
  • дев Патель
  • Джеймс Корден
  • Енді Семберг

Найкраща акторка в комедії або мюзиклі

  • Марія Бакалова
  • Кейт Хадсон
  • Мішель Пфайффер
  • Розамунд Пайк
  • Аня Тейлор-Джой

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