Оголошено переможців гучної премії "Золотий глобус 2026"

11 січня 2026 року відгриміла церемонія нагородження премії "Золотий глобус". Це вже 83-тя церемонія вручення цієї престижної нагороди.

Нарешті стали відомі імена справжніх тріумфаторів та лідерів 2026 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сторінку сайт премії.

Дивіться також Мстислава Чернова вдруге номінували на Премію Гільдії режисерів США

Хто став переможцем премії "Золотий глобус 2026"?

На сайті престижної кінопремії уже опублікували список лауреатів "Золотого глобуса 2026". Ось, які стрічки увійшли в добірку найкращих цього року:

Найкращий драматичний фільм: "Гамнет" Хлої Чжао

"Гамнет" Хлої Чжао Найкращий мюзикл або комедія: "Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона

"Одна битва за іншою" Пола Томаса Андерсона Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою") Найкращий сценарій : Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою")

: Пол Томас Андерсон ("Одна битва за іншою") Найкращий фільм неанглійською мовою: "Таємний агент" Клебера Мендонси Фільо (Бразилія)

"Таємний агент" Клебера Мендонси Фільо (Бразилія) Найкращий анімаційний фільм: "Кейпоп-мисливиці на демонів" від Sony Pictures Animation

"Кейпоп-мисливиці на демонів" від Sony Pictures Animation Найкращий актор у драматичному фільмі: Ваґнер Моура ("Таємний агент")

Ваґнер Моура ("Таємний агент") Найкраща акторка у драматичному фільмі: Джессі Баклі ("Гамнет")

Джессі Баклі ("Гамнет") Найкраща акторка в мюзиклі або комедії: Роуз Бірн ("Я не залізна")

Роуз Бірн ("Я не залізна") Найкращий актор в мюзиклі або комедії: Тімоті Шаламе ("Марті Супрім")

Тімоті Шаламе ("Марті Супрім") Найкращий актор другого плану: Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність")

Стеллан Скашгорд ("Сентиментальна цінність") Найкраща акторка другого плану: Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою")

Теяна Тейлор ("Одна битва за іншою") Найкращий драматичний серіал: "Пітт"

"Пітт" Найкращий серіал в жанрі комедії або мюзиклу: "Кіностудія"

"Кіностудія" Найкращий мінісеріал або телефільм: "Юнацтво"

"Юнацтво" Найкращий актор в драматичному серіалі: Ноа Вайлі ("Пітт")

Ноа Вайлі ("Пітт") Найкраща акторка в драматичному серіалі: Ріа Сігорн ("Єдина")

Ріа Сігорн ("Єдина") Найкраща акторка в комедійному серіалі або мюзиклі: Джин Смарт ("Хитрощі")

Джин Смарт ("Хитрощі") Найкращий актор в комедійному серіалі або мюзиклі: Сет Роґен ("Кіностудія")

Сет Роґен ("Кіностудія") Найкраща жіноча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення: Мішель Вільямс ("Померти заради сексу")

Мішель Вільямс ("Померти заради сексу") Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі, серіалі-антології або фільмі для телебачення: Стівен Грем ("Юнацтво")

Стівен Грем ("Юнацтво") Найкращий актор другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Оуен Купер ("Юнацтво")

Оуен Купер ("Юнацтво") Найкраща акторка другого плану в мінісеріалі або телефільмі: Ерін Догерті ("Юнацтво")

Ерін Догерті ("Юнацтво") Найкращий оригінальний саундтрек: Людвіг Йоранссон ("Грішники")

Людвіг Йоранссон ("Грішники") Найкраща оригінальна пісня: Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів")

Golden ("Кейпоп-мисливиці на демонів") Найкращий стендап-спецвипуск: Рікі Джервейс ("Смертність")

Рікі Джервейс ("Смертність") Найкращі касові збори: "Грішники" Раяна Куглера

"Грішники" Раяна Куглера Найкращий подкаст: Good Hang with Amy Poehler

До речі, теж цікаво, хто став переможцем премії "Золотий глобус 2025". Дивіться – за посиланням.

Що відомо про премію "Золотий глобус 2026"?