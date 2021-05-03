"Зоряні війни" та фільми від Marvel: Megogo поповнила колекцію контентом Disney

З початком місяця підписників медіасервісу Megogo чекала приємна новина. Користувачам повідомили про поповнення контенту фільмами та мультфільмами виробництва Disney.

З першого травня користувачам медіасервісу Megogo стала доступною бібліотека фільмів та мультфільмів студії Disney. Тепер на платформі можна переглянути фільми із франшиз "Зоряних воєн" та Marvel.

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Якими фільмами поповнилась бібліотека Megogo

Контент медіасервісу поповнився на більше, ніж 100 нових фільмів. Серед яких:

"Кінгсман: Золоте кільце" (2017)

"Дедпул 2" (2018)

"Месники" (2012)

"Месники: Ера Альтрона" (2015)

"Месники: Війна нескінченності" (2018)

"Форма води" (2018)

"Три білборди за межами Еббінга, штат Міссурі" (2018)

"Залізна людина" (2008)

"Залізна людина 2" (2010)

"Залізна людина 3" (2013)



Фільми студії Disney доступні на Megogo/ Скриншот

"Зоряні війни: Епізод 1 – Прихована загроза" (1999)

"Зоряні війни: Епізод 2 – Атака клонів" (2002)

"Зоряні війни: Епізод 3 – Помста Ситхів" (2005)

"Зоряні війни: Епізод 4 – Нова надія" (1977)

"Зоряні війни: Епізод 5 – Імперія завдає удару у відповідь" (1980)

"Зоряні війни: Епізод 6 – Повернення Джедая" (1983)

"Зоряні війни: Пробудження сили" (2015)

"Бунтар 1. Зоряні війни: історія" (2016)

"Зоряні війни: Останні джедаї" (2017)

"Соло. Зоряні війни: історія" (2018)

Фільми можна переглянути виключно за передплатою.

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