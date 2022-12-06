"За що не візьмуться – все круто": ЗСУ показали свій варіант трендового танцю Венздей Аддамс

Україна відзначає День Збройних сил України 6 грудня. Наші військові щоденно борються за нашу свободу, і при цьому не втрачають почуття гумору. Воїни також відреагували на вірусний танець Венздей і показали свою версію.

Зворушливий та енергійний танець військових з’явився на інстаграм-сторінці "Телебачення Торонто". Українці в коментарях зазначили, що українська армія – найкрутіша у світі, а все, до чого беруться ЗСУ, – все робиться на найвищому рівні.

Читайте також Дивний танець Венздей захопив тікток: вражаючі відео із хореографією Дженни Ортеги

ЗСУ повторили танець Венздей Аддамс

У тіктоці став надзвичайно популярним танець Венздей з однойменного серіалу під прискорений трек Леді Гаги. "Телебачення Торонто" зібрало добірку диких танців наших воїнів.

Військові показали танець Венздей: дивіться вражаючі відео

Реакція мережі

Українцям надзвичайно сподобалися драйвові відео наших військових. Вони відреагували:

"Наші котики крутіше Венздей в тисячу разів";

"За що не візьмуться ЗСУ – все круто";

"ЗСУ – це секс!";

"Все, закривайте тренд, крутіше вже не може бути";

"Найкрутіша армія у світі";

"Якби мені хтось у 2011 році сказав, що українські військові будуть танцювати під ремікс пісні Гаги під час війни з Росією, я б здурів";

"Які ж вони прекрасні, наші";

"Як перестати передивлятися по 100500 разів?";

"І воюють вправно, і танцюють гарно, і взагалі зі святом вас, наші ЗСУ".

Цікаво "Венздей" може мати 4 сезони: хто повернеться до ролей і яким буде сюжет гучного серіалу

А ось помилуйтеся оригіналом

Вся дія відбувається на щорічному танцювальному заході Rave'N в Nevermore Academy. Вендзей запалює танцем, хореографію до якого придумала сама актриса Дженна Ортега під пісню Goo Goo Muck американського рок-гурту The Cramps.

Цікаво, що 2 грудня Netflix запустив його нескінченну трансляцію на ютубі, яка тривала 4 дні.

Танцювальна сцена Венздей у серіалі: дивіться відео

Танець Венздей захопив тікток і віддані шанувальники сімейки Аддамс почали записувати свої відео із цим драйвовим танцем. Навіть Оля Полякова здивувала своєю версією.

Якщо ви ще не бачили "Думала, що ми всі загинемо": як початок війни в Україні налякав Крістіну Річчі з "Венздей"

Про що розповідає серіал

За сюжетом, дочка Мортисії та Гомеса Аддамсів адаптовується у школі, де вона помітно вирізняється з-поміж американських підлітків. Очевидно, вона ні з ким не може зав'язати дружби. Разом з цим вона намагається впоратись зі своїми надприродними здібностями та шукає причину жорстоких вбивств місцевих жителів. Венздей хоче розгадати таємницю, яка вплинула на її родину 25 років тому.

До речі, будьте обачливі, коли сідаєте його переглядати з дітками, яким ще немає 13 років. "Венздей" не завжди відтворює атмосферу чудової химерної готичної казки "Сімейка Аддамсів", яка вийшла у 1991 році. Все, що потрібно знати про "Венздей" перед переглядом з дітьми – читайте за посиланням.

"Венздей" 2022: дивіться трейлер онлайн