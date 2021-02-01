З'явились перші фото зі зйомок "Тор 4": сценаристи ненароком видали себе

У ЗМІ з'явилися перші фото зі знімального майданчика сиквелу "Тор: Любов і грім". Здається, таємниця про те, чи вдасться колишньому королю Асгарду знову віднайти себе та повернутися у форму, вже не таємниця.

Джерело: Daily Mail

Нині в Австралії проходять зйомки нової частини про Тора під назвою "Тор. Любов і грім". На знімальному майданчику журналісти впіймали не лише головну зірку стрічки Кріса Гемсворта, а й не менш відомих його напарників, зокрема Кріса Пратта (Зоряного Лицаря) та Карен Гіллан (Небулу).

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Окрім цього, журналістам одним кадром вдалося спіймати Гемсворта разом з дублером.

Перші фото зі зйомок "Тор. Любов і грім": фото Daily Mail

Зазначається, що до Сіднея заради зйомок приїхали й інші зірки, зокрема Наталі Портман, Тесса Томпсон та Метт Деймон.

Нагадаємо, що у фільмі "Месники: Завершення" Тор помітно погладшав. Згідно з сюжетом, герой страждав від депресії, яка виникла внаслідок поразки Таносу.

Перед зйомками нової частини про супергероя, режисер фільму Тайка Вайтіті не відповідав на запитання, чи повернеться до Тора "бойовий дух". Він лише зауважив, що хоче "продовжувати змінювати ситуацію з Тором. Він такий цікавий, коли постійно змінюється".

Відтак, таємниця розкрита. На фото зі знімального майданчика ми бачимо Тора, який повернувся у свою попередню форму.

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