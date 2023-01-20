10 найпопулярніших фільмів та серіалів Netflix: що найбільше дивилися українці
Джерело:Netflix
Netflix оновив рейтингові списки найпопулярніших фільмів та серіалів за тиждень. За період від 9 по 15 січня українці найбільше переглядали фільм "Блідо-блакитне око" та серіал "Джинні й Джорджія" 2 сезон.
Серед стрічок, які українці найчастіше переглядали у час післяріздвяних свят, опинився й новий фільм з Денієлом Крейґом "Ножі наголо: Скляна цибуля" та українська стрічка "Максим Оса та золото Песиголовця". Повний список стрічок, з яких можна обрати щось атмосферне для вечірнього перегляду – дивіться нижче.
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Найпопулярніші фільми та серіали Netflix від 9 по 15 січня
Найпопулярніші фільми Netflix в Україні
За період від 9 по 15 січня українці найчастіше переглядали американський трилер "Блідо-блакитне око" за сценарієм і режисурою Скотта Купера. Головну роль зіграв Крістіан Бейл. Сюжет розгортається у 1830-х роках, коли ветеран-детектив Август Ландор розслідує серію вбивств у Військовій академії Сполучених Штатів у Вест-Пойнті, Нью-Йорк. Йому допомагає Едгар Аллан По, молодий курсант академії.
"Блідо-блакитне око": дивіться трейлер
Більше популярних стрічок, які є в рейтингу:
- "Ножі наголо: Скляна цибуля";
- "Як я став гангстером. Правдива історія";
- "Максим Оса та золото Песиголовця";
- "Час";
- "Зникла собака";
- "Червоне повідомлення";
- "Важка мішень 2";
- "Шукаю тебе";
- "Загадкове вбивство".
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Найпопулярніші серіали Netflix в Україні
Найпопулярнішим серіалом за період від 9 по 15 січня став 2 сезон серіалу "Джинні і Джорджія". За сюжетом 1 сезону, приголомшлива білявка Джорджія з 2 дітьми переїжджає в нове місто. Сімейка купує будинок на гроші, які дістались жінці після смерті чоловіка. Її старша донька Джинні влаштовується у школу та стає однією з популярних дівчат, а от молодший син Остін тільки вчиться долати труднощі й несприйняття суспільством. Тож у другому ми отримуємо відповіді на такі питання:
- Куди втекли Джинні й Остін?
- Чи вийде заміж Джорджія?
- Як розвиватимуться стосунки Джорджії з Джо?
- Чи будуть сім'ю переслідувати приватні детективи?
- Чи залишились докази того, що Джорджія вбила свого чоловіка?
- Які таємниці жінки ще розкриє її сестра?
"Джинні і Джорджія" 2 сезон: дивіться трейлер
Більше популярних серіалів, які є в рейтингу:
- "Джинні і Джорджія", 1 сезон;
- "Калейдоскоп", 1 сезон;
- "Венздей", 1 сезон;
- "Вікінги: Вальгалла", 2 сезон;
- "Вікінги: Вальгалла", 1 сезон;
- "Емілі в Парижі", 3 сезон;
- "Шантаж", 1 сезон;
- "Сексіфікація", 1 сезон;
- "1899", 1 сезон.