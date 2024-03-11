Де можна подивитися "20 днів у Маріуполі" – перший український фільм, який отримав Оскара

Після перемоги на премії Оскар довгоочікуваний фільм "20 днів у Маріуполі" привернув увагу всього світу. Наразі законно стрічку можна подивитися лише в одному кінотеатрі та на кількох стрімінгових платформах.

Зокрема, на сайті Microsoft, де прокат оскароносної кінокартини коштує 4 фунти, тобто близько 200 гривень. Про інші майданчики, де є можливість подивитися фільм – дивіться в матеріалі Kiнo 24.

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Де можна подивитись "20 днів у Маріуполі"

Тріумфатор Оскара наразі недоступний на популярних українських стрімінгових платформах, проте глядачі можуть придбати стрічку на інших ресурсах:

Крім того, відомо, що наразі "20 днів у Маріуполі" є в прокаті кінотеатру "Жовтень", що в Києві.

Водночас у США фільм доступний на ютуб-каналі Frontline PBS (Служби суспільного мовлення) англійською мовою з субтитрами. Така можливість для американців з'явилася ще в листопада 2023 року.

Що відомо про "20 днів у Маріуполі"