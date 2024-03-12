Іншого шляху не було, – головний герой "20 днів у Маріуполі" про евакуацію команди фільму

Фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав золоту статуетку на Оскарі-2024. Головний герой стрічки поліцейський Володимир Нікулін розповів про події в фільмі та поділився, як вивозив знімальну команду разом зі своїми рідними із окупованого міста.

Він розповів деталі про створення найкращого документального фільму року. А також поділився, які обставини супроводжували його участь у фільмі "20 днів у Маріуполі".

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Володимир Нікулін про "20 днів у Маріуполі"

Головний герой стрічки відзначив, що робота Мстислава Чернова та інших журналістів, має важливе значення як для України, так і для всього світу. Нікулін підкреслив, що перемога на Оскарі цього року має особливу цінність для нього особисто, і він стежив за церемонією.

Поліцейський висловив вдячність команді журналістів, з якими разом вони, ризикуючи своїми життями, виїжджали з Маріуполя. Вони стали для нього не просто пересічними людьми, але й справжніми друзями.

Я вважаю, що тоді це було надзвичайно важливо, щоб світ побачив ці події. Так як багато злочинів, які скоєні росіянами, залишилися у тіні і досі невизнані у світі,

– зазначив Володимир Нікулін.

Володимир Нікулін про фільм "20 днів у Маріуполі": дивіться відео

Поліцейський сказав, що усвідомлював усі ризики, яким піддає себе, своїх дітей, дружину та знімальну команду стрічки. Володимир розповів, що на блокпостах навіть був момент, коли він пильно вдивлявся в очі російських військових. Тоді здавалось, що зараз їх викриють і розстріляють. Проте він визнає, що не міг поступити інакше, тому довелось ризикувати.

Я особисто усвідомлював, тому що я повинен це зробити. Іншого шляху не було. Після того, як матеріали побачив весь світ, після цього, як удар правди був нанесений Росії. Після усіх жахливих злочинів у нас був тільки такий варіант,

– розповів Нікулін.

Тепер стало відомо, що "20 днів у Маріуполі" отримав Оскар-2024 у номінації "Найкращий документальний фільм". Тому усі ризики виправдали себе і світ може дізнатися правду про те, що відбувається в Україні та яка безжальна боротьба триває до сьогоднішнього дня.

"20 днів у Маріуполі" отримав Оскар-2024: про що стрічка

Фільм "20 днів у Маріуполі" розповідає про початкові тижні бойових подій у Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Над цим проєктом працювали режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка і журналістка Василіса Степаненко. Вони стали останніми журналістами, які документували початок руйнувань Росією Маріуполя, і за це отримали всі троє Пулітцерівську премію. У 2024 році їх також відзначили Шевченківською премією.

Промова Мстислава Чернова на Оскарі-2024: дивіться відео

Цей фільм став найкасовішим документальним стрічкою в Україні минулого року, зібравши 500 тисяч гривень лише за перший уікенд прокату.

Стрічка також визнана найкращим документальним фільмом на британській кінопремії BAFTA. Крім того, Мстислав Чернов отримав престижну премію Гільдії режисерів США за видатні досягнення у режисурі документального кіно.