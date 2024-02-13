Дізнайтесь, у скільки відсотків букмекери оцінюють шанси на перемогу фільму "20 днів у Маріуполі" на премії Оскар-2024 та чим це пояснюють.

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Шанси України перемогти на Оскарі-2024

Фільм режисера Мстислава Чернова має шанси на перемогу з ймовірністю 48%, у той час, як ймовірність перемоги його найближчого конкурента, стрічки "Боббі Вайн: Народний президент", оцінюється у 32%.



Шанси на перемогу України / Oddschecker

Експерти передбачають перемогу "20 днів у Маріуполі" з ще однієї важливої причини. 10 лютого Мстислав Чернов отримав за цей фільм престижну премію Гільдії режисерів США. Ця нагорода, яка вручається фахівцями галузі з 1936 року, вважається передвісником Оскара, і часто лауреати цих двох премій збігаються.

Сьогодні моє рідне місто обстріляли. Тому це сумний день. Водночас я визнаю силу кіно. Коли наші люди тікають від бомб, вони сидять у підвалах і, щоб упоратися зі страхом, дивляться кіно. Кіно не просто залишає сюжет в історії для наступних поколінь. Воно також допомагає нам триматися в цьому світі, часом жахливому та несправедливому,

– сказав Чернов зі сцени.

"20 днів у Маріуполі" номінований на Оскар: про що стрічка

Чернов створив цей фільм у співпраці з колегами. Він включає кадри, зняті під час 20-денної облоги Маріуполя у 2022 році. Стрічка непоодиноко відтворює воєнні злочини росіян, трагічну загибель дітей, обстріл маріупольського пологового будинку, масові поховання цивільних та інші страшні події, що призвели до трагедії в українському місті.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму