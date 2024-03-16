Породілля, яка вижила після обстрілу пологового, розкритикувала "20 днів у Маріуполі"

Породілля Маріанна Вишемирська, яка стала на бік Росії після евакуації з Маріуполя, висловилась про фільм "20 днів у Маріуполі". Документальну стрічку, що висвітлила воєнні злочини окупантів, вона назвала "ярмарком цинізму".

Маріанна Вишемирська заявила російським пропагандистам, що навіть не переглянула фільм. Але змогла зробити висновки про стрічку, яка отримала премію Оскар, пише Кіно 24.

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Породілля з Маріуполя назвала фільм "ярмарком лицемірства"

Маріанна Вишенська сказала, що хоч фільм не дивилась, але бачила кадри й скриншоти звідти, які їй надсилали підписники. За словами пропагандистки, її образ "використали" і вибрали найбільш вигідні кадри з евакуації.

Знаєте, сам фільм і вручення я не дивилася, але я прекрасно розумію, що там було. Ну, ніяк інакше, як, скажімо так, окрім як ярмарком лицемірства, я це назвати не можу,

– сказала Вишемирська.

Породілля додала, що для неї було очікувано, що "20 днів у Маріуполі" отримає Оскар, бо "все було так задумано". І заявила, що не заглиблювалась у цю тему, тому що була зайнята "важливими справами".

Що відомо про Маріанну Вишемирську

, режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов розповідав, що не засуджує Маріанну Вишемирську. Він підкреслював, що кожна людина має право на власну думку, а робити висновок про блогерку без розуміння всіх обставин неправильно. Та очевидно, що атака на пологовий будинок – російський злочин.

Понад 2 роки тому, 9 березня 2022 року, російські війська вдарили по лікарні Маріуполя, пологовий будинок зазнав руйнувань. Журналіст Євген Малолєтка зробив фотографії, де у кадр потрапила блогерка і модель Маріанна Вишемирська. Вона отримала поранення внаслідок авіаобстрілу. Світлини з нею розлетілися світом.

Згодо стало відомо, що Вишемирська з новонародженою донькою переїхала до Москви і стала на бік Росії. Вона займається так званими соціальними проєктами та веде пропагандистську діяльність. На тлі фіктивних виборів у Росії Маріанна агітує голосувати за Путіна.