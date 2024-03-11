З міжнародної телеверсії Оскара вирізали перемогу "20 днів у Маріуполі"

Міжнародна кінопремія Оскар, де українська документальна стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала нагороду, не обійшлася без скандалу. З міжнародної телеверсії премії вирізали момент із перемогою стрічки у номінації.

Зокрема, на Оскарі стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Команда Суспільного, яка мала транслювати цю версію, висловила обурення інцидентом.

До теми Ледь стримав сльози: перекладач Оскара емоційно відреагував на тріумф "20 днів у Маріуполі"

Перемогу "20 днів у Маріуполі" вирізали з телеверсії Оскару

Журналісти Суспільного наголосили, що 11 березня, о 20:30 на телеканалі Суспільне Культура був запланований показ міжнародної скороченої версії 96 церемонії вручення нагород премії Оскар.

Проте виконавчий продюсер телеканалу Суспільне Культура Лук'ян Галкін наголосив, що після отримання матеріалів для трансляції від організаторів команда виявила, що нагородження українських документалістів відсутнє.

Наша команда була шокована та глибоко розчарована, коли не побачила у монтажі міжнародної версії номінацію "Найкращий повнометражний документальний фільм", де справедливу нагороду здобула стрічка "20 днів у Маріуполі",

– наголосив продюсер.

Він також нагадав, що 2022 року для цієї ж номінації, в якій перемогу здобула документальна стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, знайшлося місце у скороченій версії, як і для політичної промови його дружини Юлії Навальної, що приймала цю нагороду.

Команда Суспільного також висловила своє невдоволення організаторами цьогорічної премії, компанії The Walt Disney Company Limited. Крім того, на каналі Суспільне Культура покажуть повну версію премії, яка спочатку транслювалася в прямому ефірі в ніч на 11 березня.

Лук'ян Галкін також висловив сподівання, що організатори премії дослухаються до протесту української команди.

"20 днів у Маріуполі" здобула Оскар