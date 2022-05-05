"3 години без війни": режисер "Джеймса Бонда" Кері Фукунага відвідав Дніпро

Режисер останнього фільму Бондіани "Не час помирати" їздить Україною в час війни та побував з українськими волонтерами у Дніпрі.

Нещодавно Керрі Фукунага відвідав Харків, де врятував собаку з-під завалів. Згодом він побував у Дніпрі, де вчора росіяни поцілили ракетою в залізничну інфраструктуру.

До слова "Хвороба пропаганди": Керрі Фукунага поділився тим, від чого в нього "вибухає мозок"

Проте Фукунага не втрачає оптимізму, та вже поділився в інстаграм-сторіс дописом волонтерки Анастасії Логутенко. На знімках можна побачити велику команду волонтерів та працівників ресторану, в якому приймали гостей.

"Прекрасно провів вечір і повечеряв із нашою командою у Дніпрі. Дуже дякую Анастасії за 3 години без війни", – написав Фукунага.

Сама ж волонтерка написала, що минулого тижня вони організували спеціальну українську вечерю для їхніх друзів, команди та в першу чергу для них самих.

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Режисер "Бонда" в Україні